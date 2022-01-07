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北市防疫旅館體檢 柯文哲：5家需要改進

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

北市柯文哲下午舉行防疫記者會，公布防疫旅館檢查結果，北市共164家防疫旅館，檢查完136家，有5家需要改進，柯文哲說，這5家能改就改，不能改就退出，再找其他旅館來補。

柯文哲說，現在防疫旅館住房率高很高，過去一天入境600人，這幾天一天都2000人以上，北市住房率85%，是有壓力，旅館不管空調、SOP檢查、人員訓練，北市會處理。

副市長黃珊珊指出，這次檢查，強調特別是空調系統輔導，至於防疫計程車，北市516輛，會從明、後兩天，司機全數進行每周的PCR檢測，每周監控防疫計程車司機的PCR檢測結果，並要求打滿第三劑疫苗。防疫巴士、篩檢巴士，司機也是要求打滿疫苗 ，每周採檢，並進行造冊。

北市 柯文哲 防疫旅館

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