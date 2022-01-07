聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市防疫旅館體檢 柯文哲：5家需要改進
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，公布防疫旅館檢查結果，北市共164家防疫旅館，檢查完136家，有5家需要改進，柯文哲說，這5家能改就改，不能改就退出，再找其他旅館來補。
柯文哲說，現在防疫旅館住房率高很高，過去一天入境600人，這幾天一天都2000人以上，北市住房率85%，是有壓力，旅館不管空調、SOP檢查、人員訓練，北市會處理。
副市長黃珊珊指出，這次檢查，強調特別是空調系統輔導，至於防疫計程車，北市516輛，會從明、後兩天，司機全數進行每周的PCR檢測，每周監控防疫計程車司機的PCR檢測結果，並要求打滿第三劑疫苗。防疫巴士、篩檢巴士，司機也是要求打滿疫苗 ，每周採檢，並進行造冊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言