東北角青春山海線美學廊帶重要據點 礦山共學基地啟用

新北市立黃金博物館今天舉辦「礦山共學基地」啟用儀式，為推廣以金銅礦業為核心的地方知識基地，共學館及周邊園區曾經是臺金公司時期的員工宿舍群，因荒廢多年、垃圾堆置，透過博物館的整修，變為新北「黃金山城礦業文化」美學廊帶上的重要樞紐，也是東北角青春山海線上推廣礦山學的重要據點。

副市長謝政達表示，金瓜石擁有臺灣最重要的百年金銅礦業遺址，以及因火山作用形成的特殊地景。共學館及其周邊環境，原先受廢棄垃圾堆置，成為「環境之瘤」；如今已蛻變為兼顧生態、藝術與景觀的「美麗秘境」。

共學館內部收藏礦山珍貴礦石與文物，並陳列百年歷史文獻與在地書寫創作等資源，博物館邀請國際知名藝術家文王志，於修復後的宿舍遺址區，融合自然地景完成「方舟上的集會所」大型竹編藝術。未來此區將能串聯社區與學校，成為礦山地方知識，以及美學展演的推廣中心。

黃金博物館是黃金山城礦業文化美學廊帶上，推廣台灣金銅礦業文化的重要藝文場館，礦山學內涵包括採礦歷史、自然地景、生活記憶與藝術文化等，共學館收藏礦山珍貴文物，以及全國各縣市地質公園特色岩石標本；陳列百年「礦山寫真帖」、「台灣採金七百年」等重要史料文獻。