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北市成美河濱公園現紫粉色花海 觀賞期至1月下旬

中央社 / 台北7日電

北市政府在成美左岸河濱公園規劃3608公尺花海，動用約11萬餘盆紫粉色花草點綴基隆河畔，即日起至1月下旬為觀賞期，民眾從饒河疏散門進河濱公園約5分鐘可到花海區。

台北市政府工務局水利工程處今天發布新聞資料表示，在成美左岸河濱公園設置約10座籃球場的花海區，民眾到場後可發現紫粉色花草錯落在花海間，營造如星河般視覺饗宴，目前紫色品種已盛開。

水利處指出，成美左岸河濱公園鄰近捷運松山站、松山火車站，交通便利，民眾從饒河疏散門進河濱公園約5分鐘可到花海區，現場也設置搭配4種不同顏色聖誕紅、常春藤等植栽的祈願船布置造景，民眾可到場拍出專屬美照。

水利處表示，成美左岸河濱公園花海是透過11萬餘盆紫粉色系一串紅及天使花打造而成，即日起至1月下旬為最佳觀賞期。為營造夜間美景，規劃夜間點燈，時間為每天下午5時至晚間10時，花海旁彩虹橋、環東大道燈光橋影，也是夜拍首選。

水利處也提供大溝溪生態治水園區賞花地點，今年首次出現蝴蝶圖騰花海，設置3萬餘盆當季草花，包含四季秋海棠、一串紅等，色彩繽紛，即日起至2月中旬為最佳觀賞期。

北市 火車站 基隆

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