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影／關渡大橋機車靠邊走 民意盼汽機車平權行駛

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市交通局今舉行關渡大橋八里端機車動線改善座談。記者李定宇／攝影
新北市交通局今舉行關渡大橋八里端機車動線改善座談。記者李定宇／攝影

連接淡水與八里的主要幹道關渡大橋，車輛往來極多、交通動線複雜，過往經常發生機車致死、傷車禍，八里端龍米路往返五股直行車道因此禁行機車，機車需靠邊繞道行駛，美意為汽、機車分流避免擦撞，但民眾反映希望汽、機車平權，新北市交通局今召開座談會協調。議員鄭宇恩表示，與會意見應開放機車直行，讓騎士自行選擇直行或繞道。

關渡大橋八里端平面車道機車動線，交通局規劃機車分流行駛龍米路一段87巷和90巷，以減少與汽車車流交織，目地提升安全。不過民間訴求汽、機車平權，應開放機車行駛內側車道，並由機車騎士自行選擇是要直行上橋，還是繞行機車道。

交通局今天邀集公路總局、新北市交通大隊及民間舉辦關渡大橋八里端平面車道機車動線評估改善座談會。交通局表示，經觀察關渡大橋開放汽機車混流交通狀況，許多機車未適應混合車道配置，離峰每小時發生6 件機車跨越槽化線違規行駛。另外，在路段中肇事型態多為追撞及同向擦撞最多，肇事原因多是未注意車前狀況和未保持行車安全距離。

新北市議員鄭宇恩則說，與會民眾希望汽、機車平權，認為交通局可開放機車直行，讓騎士自行選擇路線，讓汽、機車平權得以實現。

新北市交通局長鍾鳴時表示，為顧及機車族安全和便利性並順應民意，交通局持續改善機車通行環境。安全是交通改善措施的優先考量，交通局會搜集大家的想法，進行漸進式調整並有完整配套措施，不讓民眾自己承擔道路風險。

關渡大橋八里端，五股往返八里直行車道皆禁駛機車。圖為五股往八里方向。圖／新北市交通局提供
關渡大橋八里端，五股往返八里直行車道皆禁駛機車。圖為五股往八里方向。圖／新北市交通局提供

車道 八里

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