提升金山橋梁安全 橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車

新北市連接金山市區與北海岸風景區的磺溪四十號橋，橋齡高達50年，橋梁結構強度已無法符合現行規範，橋梁梁底高程不足影響磺溪排水防洪，為改善此情形，新北市工務局養工處獲得中央補助，共計籌編1.23億元辦理舊橋改建。今天由新北市副市長陳純敬主持改建動土典禮，預計今年底完工通車。

陳純敬表示，磺溪四十號橋北往石門及北海岸風景區、南往金山市區，隸屬舊淡金公路，也是往來金山老街的重要橋梁，於民國60年11月竣工，橋齡已有50年，市府為顧及金山老街假日用路人的安全，經市府團隊評估並獲得中央預算補助，順利在今天啟動改建工程。

養工處表示，磺溪四十號橋改建設計融入當地著名的朱銘美術館太極意象，並依據水利署河川局「磺溪治理計畫」辦理。改建後的新橋採預力混凝土結構，長度由原本75.2公尺拉長至82公尺、寬度則由原7.4公尺拓寬15公尺，並將落墩數量由原來的3支墩減少為只落1墩，並將橋梁梁底抬高至1.9公尺，大幅改善排水斷面不足的問題。此外，新橋兩側也增設實體人行道，提供行人使用。