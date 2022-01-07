快訊

第3劑疫苗間隔縮短為12周 指揮中心1月7日起全面開放

本土+4！境外新增58例再創新高 美國入境占最多

提升金山橋梁安全 橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
提升金山橋梁安全，橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車。圖／新北市政府提供
提升金山橋梁安全，橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車。圖／新北市政府提供

新北市連接金山市區與北海岸風景區的磺溪四十號橋，橋齡高達50年，橋梁結構強度已無法符合現行規範，橋梁梁底高程不足影響磺溪排水防洪，為改善此情形，新北市工務局養工處獲得中央補助，共計籌編1.23億元辦理舊橋改建。今天由新北市副市長陳純敬主持改建動土典禮，預計今年底完工通車。

陳純敬表示，磺溪四十號橋北往石門及北海岸風景區、南往金山市區，隸屬舊淡金公路，也是往來金山老街的重要橋梁，於民國60年11月竣工，橋齡已有50年，市府為顧及金山老街假日用路人的安全，經市府團隊評估並獲得中央預算補助，順利在今天啟動改建工程。

養工處表示，磺溪四十號橋改建設計融入當地著名的朱銘美術館太極意象，並依據水利署河川局「磺溪治理計畫」辦理。改建後的新橋採預力混凝土結構，長度由原本75.2公尺拉長至82公尺、寬度則由原7.4公尺拓寬15公尺，並將落墩數量由原來的3支墩減少為只落1墩，並將橋梁梁底抬高至1.9公尺，大幅改善排水斷面不足的問題。此外，新橋兩側也增設實體人行道，提供行人使用。

養工處指出，磺溪四十號橋新橋預計於今年底完工，屆時橋梁防洪標準與人行通行安全全面升級，必能提升當地交通服務水準，提供更安全完善的用路環境。

提升金山橋梁安全，橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車。圖／新北市政府提供
提升金山橋梁安全，橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車。圖／新北市政府提供
提升金山橋梁安全，橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車。圖／新北市政府提供
提升金山橋梁安全，橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車。圖／新北市政府提供

金山 人行道

延伸閱讀

金山警酒駕殺手1周查4酒駕 攔沒繫安全帶駕駛聞到酒味

影／車程可節省15分鐘！　國四潭子交流道將於農曆年前通車

國4潭子交流道 農曆年前通車

活化髒亂點 金山六股里打造杜鵑花園

相關新聞

三峽河變牛奶溪 染整廠面臨最高兩千萬罰款

昨天上午原本水質正常的三峽河，民眾發現變成泛白一片，環保局接獲通報後追查汙染源頭，發現污染源為樹林佳園路3段染整廠，其廠...

東北角青春山海線美學廊帶重要據點 礦山共學基地啟用

新北市立黃金博物館今天舉辦「礦山共學基地」啟用儀式，為推廣以金銅礦業為核心的地方知識基地，共學館及周邊園區曾經是臺金公司...

影／關渡大橋機車靠邊走 民意盼汽機車平權行駛

連接淡水與八里的主要幹道關渡大橋，車輛往來極多、交通動線複雜，過往經常發生機車致死、傷車禍，八里端龍米路往返五股直行車道...

提升金山橋梁安全 橋齡50年磺溪四十號橋改建年底通車

新北市連接金山市區與北海岸風景區的磺溪四十號橋，橋齡高達50年，橋梁結構強度已無法符合現行規範，橋梁梁底高程不足影響磺溪...

基隆河畔太浪漫 11萬盆粉紫花海盛開

春節假期即將到來，北市基隆河畔11萬盆粉紫花海盛開，會是春遊好去處。成美左岸河濱公園花海由11萬多盆紫粉色系一串紅及天使...

國家影視中心今開館 蔡英文：對電影支持不會停

位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，今日正式開館啟用，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜皆出席開館儀式，蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。