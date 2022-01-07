基隆河畔太浪漫 11萬盆粉紫花海盛開

春節假期即將到來，北市基隆河畔11萬盆粉紫花海盛開，會是春遊好去處。成美左岸河濱公園花海由11萬多盆紫粉色系一串紅及天使花打造，其間伴隨綠白色銀紋沿階草點綴，在歲末年初營造靜謐舒心的氛圍，1月下旬為花海最佳觀賞期。另外，大溝溪花海的蝴蝶花海也正美麗盛開中，兩處都是賞花的必去景點。

水利處河管科表示，今年成美左岸河濱公園花海占地約3608公尺，約10座標準籃球場大小，大面積紫粉色草花搭配銀紋沿階草以帶狀及點狀的方式錯落在花海中，營造星河般的視覺饗宴，目前紫色品種的一串紅已經滿開。

北市水利處說，這次花海區還有首度亮相的祈願船，船身周圍搭配4種不同顏色的聖誕紅、圓球型蘄艾及常春藤等植栽布置造景，民眾能拍出花叢圍繞的專屬美照。傍晚時分花海中將亮起如星光點點的圓球燈，好似銀河般閃耀著，配合饒河夜市及河濱餐酒小吧的夜晚人潮，營造晚上也能觀賞的花海。