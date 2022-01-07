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國家影視中心今開館 蔡英文：對電影支持不會停

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，今日正式開館啟用。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，今日正式開館啟用。記者江婉儀／攝影

位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，今日正式開館啟用，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜皆出席開館儀式，蔡英文總統表示，影視中心一年約播放350場電影，不論是疫情下或是過後，民眾對於電影的需求不會改變，鼓勵大家進來欣賞電影。

蔡英文總統說，導演胡金銓的電影《俠女》，是她年輕時印象最深刻的電影，「經典永遠不會退色」，希望國家電影及視聽文化中心將這些老電影修復後，不只讓解析度更好，也更容易保存播放，讓年輕人、外國人都可以重新欣賞。政府對電影支持不會停下腳步，後續工作會全力支持。

蘇貞昌說，在他當縣長時，就知道電影要好好保存，讓後人知道前人的貢獻跟台灣過去的故事，所以當上院長後快速核定經費，也謝謝新北市府集資興建，他前年去樹林片庫看時，看到現場人員忍受刺鼻酸味辛苦修復過去的資料，深深覺得要快一點興建影視中心。

蘇貞昌又以台北大學舉例，三峽有塊185公頃的地，給北大54公頃，剛蓋好時有35公頃是市府的，校方因無產權，蓋好圖書館跟電腦中心都無法啟用，當時拖好幾年才終於產權轉移給北大，蘇貞昌說，目前二期土地還沒轉移給文化部，「侯市長只剩下一年，要快一點讓文化部無後顧之憂，也讓你的後人不會變化，相信在啟用毫無困難，速度可以加快」。

侯友宜表示，新北市在第一期工程出地又出錢，光這塊地現在的物價最少超過60億，新北在內裝上花了4億400萬，希望在新莊帶動文化資產影視行業，讓電影人可以駐腳在新北。二期的部分感謝行政院在去年承諾支持54億元來蓋影視聽博物館，希望速度越快越好，讓電影人有一個完整的電影文化園區。

文化部表示，場館內另設有與台灣藝術家合作的電影、電視、廣播3個領域的裝置藝術品，亦特別規劃膠卷修復與保存專區，帶領民眾認識保存與修復的繁複工序及現場嗅聞體驗，從而理解艱鉅的修復工程重要性與必要性。更多訊息可上「國家電影及視聽文化中心」官網查詢。

國家電影及視聽文化中心今日正式開館啟用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜皆出席開館儀式。記者江婉儀／攝影
國家電影及視聽文化中心今日正式開館啟用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜皆出席開館儀式。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，今日正式開館啟用。記者江婉儀／攝影
位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心，今日正式開館啟用。記者江婉儀／攝影

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