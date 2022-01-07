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三峽河變牛奶溪 染整廠面臨最高兩千萬罰款
昨天上午原本水質正常的三峽河，民眾發現變成泛白一片，環保局接獲通報後追查汙染源頭，發現污染源為樹林佳園路3段染整廠，其廠內廢水收集管線破裂，導致乳白色廢水流出廠區造成三峽河污染。稽查員令工廠立即關閉管線避免持續污染，並依違反水污染防治法告發，最高將處2千萬元罰鍰。
環保局表示，染整廠經常需要布料定型，使用的定型劑就呈現泛白水質，目前已抽測水質檢驗中，將依水源汙染程度數據出爐後，依法定罰款額度給予開罰。
稽查員昨上午到達現場初步判定檢測結果未有急毒性反應，遂繼續沿河岸自行車道一路追查污染源，最終破獲廢水來自上游的樹林區佳園路3段上染整廠因管線破裂導致廢水流出污染三峽河，依法告發，業者則依指示關閉管線並承諾會配合改善。
環保局表示，河川污染多屬間歇發生且稍縱即逝，為取得有利污染事證，有賴稽查員現場判斷經驗，民眾發現第一時間報案並留下具體資訊及污染位置，也是快速破案關鍵。後續仍將加強各河段水污染專案稽查，以遏止不法業者偷排廢水污染河川水質。
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