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新北蘆洲11、12日停水16小時 影響8440戶

中央社 / 新北7日電

新北市政府水利局今天發布新聞稿說，蘆洲部分地區管線汰換，11、12日將停水16小時，影響8440戶，請民眾預先儲水備用，並關閉抽水馬達電源，以免空轉造成馬達損壞或引起火災。

水利局說，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處辦理「蘆洲區環堤大道、中正路600mm管線工程」，11日上午9時到12日凌晨1時停水，停水戶數8440戶（直供戶1133戶）。

影響範圍包括蘆洲區/中山二路雙號側（134~290號）、中正路單號側（1號~319號）、正和街、和平路及光華路（含周邊巷弄）。

水利局表示，屆時將設5處臨時供水站，分別在中正路213號對面、光華路108號前、正和街106號前、中山二路92號前及永平街1號。

停水 水利局

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