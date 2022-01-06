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影／泰山女精神不濟恍神 失控衝撞12部機車

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
李女因精神不濟釀禍，開車失控衝撞12部機車。記者曾伯愷／翻攝
李女因精神不濟釀禍，開車失控衝撞12部機車。記者曾伯愷／翻攝

注意行車安全！新北市泰山區21歲李姓女子，今天晚上近7時許，獨自駕車行經泰山區明志路二段366號前（往五股方向）。疑因精神不濟突然恍神，導致車身失控往右衝去，直到連撞12部停放停車格機車。所幸事發時未波及其他路過人車，駕駛沒有受傷，酒測也無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

警方呼籲駕駛行車時應集中注意力，注意週遭路況，若遇天氣不佳、視線不好時，應減速慢行，避免突發狀況反應不及致生意外，確保用路人生命財產安全。

李女因精神不濟釀禍，開車失控衝撞12部機車。記者曾伯愷／翻攝
李女因精神不濟釀禍，開車失控衝撞12部機車。記者曾伯愷／翻攝
李女因精神不濟釀禍，開車失控衝撞12部機車。記者曾伯愷／翻攝
李女因精神不濟釀禍，開車失控衝撞12部機車。記者曾伯愷／翻攝
警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝

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