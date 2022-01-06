為在地弱勢孩童送暖 張維倩媒合在地企業捐500雙鞋
新北市議員張維倩媒合中和在地50年製鞋廠商「天鵝童鞋（美萬新企業）」，捐贈500雙手工童鞋給新北市好日子愛心大平台，讓在地的弱勢兒童能穿新鞋回家。
此次是天鵝童鞋第二度捐贈，天鵝童鞋總經理王秋鴻表示，長期關注張維倩在婦幼議題的努力，希望在地企業能為在地弱勢盡一份心力，同時實踐企業責任，期待能藉此拋磚引玉。
張維倩表示，先前關心弱勢家庭時，發現孩子總是穿著小一號的不合腳鞋子，腳都磨出了水泡，這次在地的美萬新企業在疫情趨緩之際，向社會表達企業的愛心與能量，讓孩子們都能在新的一年穿上一雙新鞋，相信孩子一定可以感受到社會的溫暖。
中和區長賴俊達表示，感謝在地企業的愛心，本次贈鞋活動也搭配公所冬季贈白米活動，孩子們可3日至8日間到中和區公所挑選喜歡的鞋子，希望為期一週的歲末贈鞋活動能帶給孩子一個溫暖的新年。
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