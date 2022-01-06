歷經4年花費近2千萬 土城首座「天幕籃球場」今啟用

為提供優質運動場地，讓愛打籃球的球友可以不受天氣限制，新北市議員林金結4年前提案在土城體育館籃球場加裝天幕。歷經近4年後，今日啟用土城第一座天幕籃球場，設計結合當地桐花身影，並加裝太陽能電板，讓夜間打球民眾也有充足燈光可用。

新北市議員林金結表示，過往該處下雨天無法打籃球，旁邊中正國中的風雨球場平日未開放大眾使用，許多球友陳情希望土城運動場的籃球場也能加裝天幕，經向市府提案、編列預算，歷經近4年作業程序後，終於今日完工啟用，未來球友在此打球即可不受天氣影響。

今日啟用儀式由土城區長陳國欽帶領，同時邀請在地學校、立委、議員、里長、警察局、清潔隊及民眾共同參與籃球鬥牛友誼賽，為球場點燃熱情與鬥志，積極推展全民運動，共同營造優質友善的社區運動環境。

土城區長陳國欽表示，因考量土城無可避雨的室外球場，特別爭取經費原址重新改建，由新北市府編列1575萬元，並向內政部體育署爭取前瞻計畫補助400萬元，總經費共計1975萬元。活動由立委、議員及里長進行投籃大賽，區公所、警分局、清潔隊及在地學生則組隊進行3對3籃球鬥牛友誼賽。