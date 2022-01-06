時力公布議員參選人提名名單 甜姊兒有望PK侯友宜最美副發言人

時代力量今公布年底大選首波提名名單，提名區域橫跨5縣市，共10名議員參選人，其中參選新北市新莊區議員的吳香君，與同樣可能參選新莊的新北市府副發言人戴湘儀，為就讀新興高中時的同學，兩人皆以亮麗外表備受矚目，有望展開一場「最美戰爭」。

吳香君表示，自時力草創期便是建黨工程隊的一員，從創黨、街講宣傳理念、投入立委選舉輔選、參與國會運作、經營市議員選戰、參與台北市議會運作，一路與時代力量比肩同行，對市政改革有很多具體的想法，希望可以在地方延續，發揮更好的影響力。

對於昔日同學戴湘儀被點名可能代表國民黨參選新莊議員，兩人恐將對決。吳香君表示，如果戴真的參選，「還蠻期待的」，兩黨政黨屬性很不同，票源應該不會重疊，希望可以一起為了居住正義、勞工權益發聲。

戴湘儀表示，吳香君過去擔任北市議員助理時，她在當記者，兩人因此有聯繫，偶爾也會在社群軟體互動，對於吳香君參選她表示祝福。至於是否將參選新莊，戴湘儀則仍未明確表態。