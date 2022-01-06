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時力公布議員參選人提名名單 甜姊兒有望PK侯友宜最美副發言人

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量新北市新莊區議員參選人吳香君(左)，與同樣可能參選新莊的新北市府副發言人戴湘儀(右)，為就讀新興高中時的同學。圖／吳香君提供
時代力量新北市新莊區議員參選人吳香君(左)，與同樣可能參選新莊的新北市府副發言人戴湘儀(右)，為就讀新興高中時的同學。圖／吳香君提供

時代力量今公布年底大選首波提名名單，提名區域橫跨5縣市，共10名議員參選人，其中參選新北市新莊區議員的吳香君，與同樣可能參選新莊的新北市府副發言人戴湘儀，為就讀新興高中時的同學，兩人皆以亮麗外表備受矚目，有望展開一場「最美戰爭」。

吳香君表示，自時力草創期便是建黨工程隊的一員，從創黨、街講宣傳理念、投入立委選舉輔選、參與國會運作、經營市議員選戰、參與台北市議會運作，一路與時代力量比肩同行，對市政改革有很多具體的想法，希望可以在地方延續，發揮更好的影響力。

對於昔日同學戴湘儀被點名可能代表國民黨參選新莊議員，兩人恐將對決。吳香君表示，如果戴真的參選，「還蠻期待的」，兩黨政黨屬性很不同，票源應該不會重疊，希望可以一起為了居住正義、勞工權益發聲。

戴湘儀表示，吳香君過去擔任北市議員助理時，她在當記者，兩人因此有聯繫，偶爾也會在社群軟體互動，對於吳香君參選她表示祝福。至於是否將參選新莊，戴湘儀則仍未明確表態。

此外，新北市板橋區也因許多美女表態參選議員，被稱為「最美選區」，時力在此區則派出本屆議員「落選頭」彭盛韶繼續參戰。彭盛韶表示，新北市從90年代台北縣時期就被學者喻為金權城市，民代跟建商盤根錯節狀況非常嚴重，在他的選區幾位現任議員，不是跟建商勾結，就是本身就是建商，因地產而引來的貪污受賄更是層出不窮。每到選舉花費，動輒將近兩千萬是常態，他將勇敢向前，改革議會，讓政治再一次服務人民，而不是服務建商。

時代力量新北市新莊區議員參選人吳香君(左起)、立委王婉諭、時代力量新北市板橋區議員參選人彭盛韶。記者吳亮賢／攝影
時代力量新北市新莊區議員參選人吳香君(左起)、立委王婉諭、時代力量新北市板橋區議員參選人彭盛韶。記者吳亮賢／攝影

戴湘儀 時代力量

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