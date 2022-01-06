聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋車站有「古蹟」展覽設計加入來青閣、傳統園林元素
台鐵與力麗基金會合作，在板橋車站B1廣場展出「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，展覽也特別以新北古蹟為主設計，加入林本源園邸來青閣，及傳統園林水池元素。新北市長侯友宜說，這是公私協力推廣文化資產的典範，展覽也同步推出周邊商品，比如畫冊、古蹟與美食散步提案，以推廣在地特色行程。
力麗基金會自2017年起，陸續在台北、台南、台中、花蓮、高雄等地舉辦「回到1919－話說臺灣建築文化遺產展」。今年再度與台鐵合作，於板橋車站B1廣場展出60幅畫作，選出與台鐵相關或新北市主題的畫作。此外，展覽也特別以新北古蹟為主設計，入口意象以林本源園邸來青閣建築，展場則運用傳統園林水池造景，讓古蹟有如畫中畫。
侯友宜說，力麗基金會歷年來與公部門合作，自行出資籌辦台灣建築遺產畫展，是公私協力推廣文化資產的典範。今年首次巡迴至新北，展覽同步推出周邊文創品，畫冊收錄描繪新北古蹟及其他景點畫作，並出版古蹟與美食散步提案，串聯古蹟周邊店家，推廣在地特色行程。
文化局則說，今年預計推出文化資產數位平台，串聯新北市文化資產及其周邊景點，規劃四季古蹟行旅路線，讓民眾也能自行前往，豐富文化資產推廣模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言