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板橋車站有「古蹟」展覽設計加入來青閣、傳統園林元素

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜與力麗基金會郭銓慶董事長(右二)、台鐵局長杜微(左三)、文化部文化資產局長陳濟民(左二)、文化局副局長于玟(右一)與力揚機電黃維安董事長(左一)合影。圖／文化局提供
新北市長侯友宜與力麗基金會郭銓慶董事長(右二)、台鐵局長杜微(左三)、文化部文化資產局長陳濟民(左二)、文化局副局長于玟(右一)與力揚機電黃維安董事長(左一)合影。圖／文化局提供

台鐵與力麗基金會合作，在板橋車站B1廣場展出「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，展覽也特別以新北古蹟為主設計，加入林本源園邸來青閣，及傳統園林水池元素。新北市長侯友宜說，這是公私協力推廣文化資產的典範，展覽也同步推出周邊商品，比如畫冊、古蹟與美食散步提案，以推廣在地特色行程。

力麗基金會自2017年起，陸續在台北、台南、台中、花蓮、高雄等地舉辦「回到1919－話說臺灣建築文化遺產展」。今年再度與台鐵合作，於板橋車站B1廣場展出60幅畫作，選出與台鐵相關或新北市主題的畫作。此外，展覽也特別以新北古蹟為主設計，入口意象以林本源園邸來青閣建築，展場則運用傳統園林水池造景，讓古蹟有如畫中畫。

侯友宜說，力麗基金會歷年來與公部門合作，自行出資籌辦台灣建築遺產畫展，是公私協力推廣文化資產的典範。今年首次巡迴至新北，展覽同步推出周邊文創品，畫冊收錄描繪新北古蹟及其他景點畫作，並出版古蹟與美食散步提案，串聯古蹟周邊店家，推廣在地特色行程。

文化局則說，今年預計推出文化資產數位平台，串聯新北市文化資產及其周邊景點，規劃四季古蹟行旅路線，讓民眾也能自行前往，豐富文化資產推廣模式。

台鐵與力麗基金會合作，在板橋車站B1廣場展出「畫說台鐵與台灣建築遺產展」。記者劉懿萱／攝影
台鐵與力麗基金會合作，在板橋車站B1廣場展出「畫說台鐵與台灣建築遺產展」。記者劉懿萱／攝影

古蹟 文化資產

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