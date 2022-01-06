寒冬送暖 汐止寺廟捐公所棉被物資助弱勢

歲末年終愛心滿滿，有寺廟準備了一筆物資，有棉被及口罩等等，今(6)日捐贈給汐止區公所，希望能夠趕在過年前送給需要的弱勢家庭，讓他們在寒冷的冬天，感受到滿滿的溫暖。

在地寺廟成立的中華台北金環太子心靈信仰協會，這次捐贈了近百個棉被，還有疫情期間很需要的口罩給汐止區公所，捐贈儀式在汐止區公所四樓舉行，由汐止區副區長林明玲代表接受，現場也致贈感謝狀，感謝寺廟的愛心。

中華台北金環太子心靈信仰協會理事長洪麗華說，很高興能有這個機會可以為汐止在地的弱勢團體們出一份力，今年的冬令救濟，在之前協會有先調查了一下因為最近寒流來襲，所以，捐贈了棉被還有口罩，希望能夠幫弱勢朋友讓他們有一個溫暖的冬天可以過。

汐止區副區長林明玲表示，區公所在這邊非常感謝中華台北金環太子心靈信仰協會對汐止區民的照顧，帶這麼寒冷的天氣，帶來這麼多的溫暖，感謝他們對汐止弱勢家庭的愛心物資捐贈。