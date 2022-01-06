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瑞芳爪峰里資收站做愛心 400個便當送長者

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰里的環保資收站結合社區關懷據點在年末送出400個愛心便當給里內60歲以上長者。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰里的環保資收站結合社區關懷據點在年末送出400個愛心便當給里內60歲以上長者。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰里的環保資收站及社區關懷據點店這幾年做得有聲有色，社區除了將資收變賣經費拿來做清寒學子獎學生，更結合社區關懷據點在年末今(6)日送出400個愛心便當給里內60歲以上長者，希望讓長輩吃得健康，也讓經費發揮最大效益，落實在地就養。

瑞芳區爪峰社區十幾位志工，清晨不到五點就起床準備今日的工事，今天要一次製作近400個便當，要來送給里內60歲以上長者，志工婆婆媽媽們不敢懈怠，認真專注準備食材，打包，長者也陸陸續續來到活動中心準備領取便當。

爪峰里長簡明慧說，歲末年終爪峰社區發展協會和里辦公室集資，將環保資收站的變賣經費，還有社區關懷據點年度所剩經費，都拿來製作今日的愛心便當，如果有行動較不便的長者，也會由鄰長協助發送。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，今(6)日包括瑞芳區長施玉祥，市議員林裔綺也一同來參與這有意義的活動，協助愛心便當的發送，讓這一天雖然外頭下著雨，天氣濕濕冷冷的，但在爪峰里活動中心卻是充滿溫情。

便當 瑞芳 愛心

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