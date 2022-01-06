普慈共修會年年送暖 造福東北角千位學子

台北市普慈共修會在理事長葉展慈和顧問蔡家福率領下，今(6)日來到瑞芳國中寒冬送暖，帶來豐盛的物資，還加碼致贈學生清寒優秀獎助學金七位，這也是普慈共修會連續七年送暖給來到東北角地區的學校，共近千位學子受惠。

一箱箱的口罩、酒精、衛生紙、布鞋、床套等生活必需品，都是要來贈給東北角地區的清苦家庭學子，台北普慈共修會在理事長葉展慈和顧問蔡家福率領下，成員共計18位，於今(6)日來到瑞芳國中，帶來豐盛的物資還加碼致贈學生清寒優秀獎助學金七位，這也是普慈共修會連續七年送暖給來到東北角地區的學校，共近千位學子受惠。

瑞芳國中小校長王綠琳說，今年台北市普慈共修會共捐贈給瑞芳區包括欽賢、平溪、貢寮國中，瑞芳、瑞柑、九份、猴硐、瑞濱、瓜山、雙溪、柑林、平溪、十分、和美、鼻頭國小共18間中小學，近千位的弱勢學子受惠。

台北市普慈共修會理事長葉展慈表示，偏遠地區常常有學生因生活資源不夠，影響生活品質及就學穩定，希望發揮資源共享，將所有物資平均分配到每間學校，創造每間學校都有屬於自己的『物資中心』，讓瑞芳分區內的學生獲得協助，讓善的力量給每一位有需要的學生。