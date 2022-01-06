快訊

月底768萬人二劑滿三個月 黃立民：接種要快但難度高

繼水果後盯上活魚！陸暫停我2家養殖場進口 檢驗措施升級

普慈共修會年年送暖 造福東北角千位學子

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
台北市普慈共修會到瑞芳國中寒冬送暖，帶來豐盛的物資，還加碼致贈學生清寒優秀獎助學金七位，共近千位學子受惠。 圖／觀天下有線電視提供
台北市普慈共修會到瑞芳國中寒冬送暖，帶來豐盛的物資，還加碼致贈學生清寒優秀獎助學金七位，共近千位學子受惠。 圖／觀天下有線電視提供

北市普慈共修會在理事長葉展慈和顧問蔡家福率領下，今(6)日來到瑞芳國中寒冬送暖，帶來豐盛的物資，還加碼致贈學生清寒優秀獎助學金七位，這也是普慈共修會連續七年送暖給來到東北角地區的學校，共近千位學子受惠。

一箱箱的口罩、酒精、衛生紙、布鞋、床套等生活必需品，都是要來贈給東北角地區的清苦家庭學子，台北普慈共修會在理事長葉展慈和顧問蔡家福率領下，成員共計18位，於今(6)日來到瑞芳國中，帶來豐盛的物資還加碼致贈學生清寒優秀獎助學金七位，這也是普慈共修會連續七年送暖給來到東北角地區的學校，共近千位學子受惠。

瑞芳國中小校長王綠琳說，今年台北市普慈共修會共捐贈給瑞芳區包括欽賢、平溪、貢寮國中，瑞芳、瑞柑、九份、猴硐、瑞濱、瓜山、雙溪、柑林、平溪、十分、和美、鼻頭國小共18間中小學，近千位的弱勢學子受惠。

台北市普慈共修會理事長葉展慈表示，偏遠地區常常有學生因生活資源不夠，影響生活品質及就學穩定，希望發揮資源共享，將所有物資平均分配到每間學校，創造每間學校都有屬於自己的『物資中心』，讓瑞芳分區內的學生獲得協助，讓善的力量給每一位有需要的學生。

瑞芳 北市 平溪

延伸閱讀

影／詐騙車手搭高鐵全台騙 瑞芳警抓到人7單位來借訊

瑞芳圖書館舊址變身成公園 名「建成」感念土地捐贈人

新北瑞芳建成公園啟用 彩虹書本遊具體驗翻閱樂

新莊分局偵查隊長酒駕拔官 侯友宜加重語氣回應四個字

相關新聞

時力公布議員參選人提名名單 甜姊兒有望PK侯友宜最美副發言人

時代力量今公布年底大選首波提名名單，提名區域橫跨5縣市，共10名議員參選人，其中參選新北市新莊區議員的吳香君，與同樣可能...

板橋車站有「古蹟」展覽設計加入來青閣、傳統園林元素

台鐵與力麗基金會合作，在板橋車站B1廣場展出「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，展覽也特別以新北古蹟為主設計，加入林本源園邸來...

以蜜蜂角度創作 2校學生拿下青年景觀競賽冠軍

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽今登場，獲獎作品在淡水公八公園展出，現場同時展出多座青年景觀作品，搭配大面積花海...

設置產地、台北花市冷鏈系統 花束壽命延長至7天

為了完整花卉冷鏈系統，北市與台中市府、南投縣府合作，在台中的台灣百合協會、南投埔里大湳合作農場兩個產地打造完整的冷鏈系統...

華燈初上客串？柯文哲老派西裝 網友湧讚「很可以」

華燈初上熱潮，台北市長柯文哲也搭上這股台劇熱，行銷劇中的台北場景，今天在臉書貼出他穿著老派西裝、到片中場景吃飯的照片，寫...

「生炒花燈」火力全開 2022台北燈節在士林

2022台北燈節將在2月11日於士林登場，今年燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，一路「大放光彩」至2月20日，共計10天。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。