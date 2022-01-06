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活化髒亂點 金山六股里打造杜鵑花園

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里里長鐘鼎平為改善髒亂點，種下多種植栽杜鵑與花卉，活化成為小花園，成為六股里的新亮點。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里里長鐘鼎平為改善髒亂點，種下多種植栽杜鵑與花卉，活化成為小花園，成為六股里的新亮點。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六股里六股9號旁空地是髒亂點，有礙景觀更影響居民環境與生活，里長鐘鼎平為改善髒亂點，再度著手將閒置空間活化，特別的種下多種植栽杜鵑與花卉，活化成為小花園，成為六股里的新亮點。

里長鐘鼎平帶領綠美化工人以及志工的清理、整地，選擇在地的特色花卉杜鵑花做為美化主軸，多元花卉區塊種植，原本髒亂的閒置空間換然一新，等待開花時節，可供民眾賞花，成為鄉間道路新的景觀亮點。

六股里長鐘鼎平說，過去里內有多塊閒置土地，光是活化改善髒亂打造成花園的空間就有三處，一處就是慶元宮附近的小竹林，一處是六股9號旁空地，還有一處就是里民活動中心前的小花圃，里長期待將髒亂點打掃乾淨，加以花卉、綠美化種植，讓髒亂點煥然一新變成小花園，也為里民創造更好的居家環境品質。

綠美化 金山 杜鵑

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