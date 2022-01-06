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關渡公園候鳥糞便檢出H5N1禽流感 籲不要隨意餵食

中央社 / 台北6日電

北市動保處今天表示，關渡自然公園濕地水池內檢驗出候鳥糞便有H5N1亞型高病原性禽流感病毒，共1例，已完成周邊環境消毒，並呼籲民眾不要隨意餵食、接觸野鳥。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，台灣冬季是候鳥遷徙暫歇路線，日前獲報關渡自然公園濕地水池內疑有禽流感病毒，經派員前往採集鴨科候鳥糞便，檢驗出1例H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

動保處表示，針對關渡自然公園周邊已消毒，並輔導園區內工作人員加強健康防護，附近5公里內有7戶養禽戶，除規劃加強訪視及監測採樣外，相關作業將維持至少3個月，直到候鳥遷徙季節結束。

動保處指出，關渡自然公園檢出禽流感病毒檢體來源是去年底在園區內採樣監測鴨科候鳥糞便，病原與去年入冬時，發生在韓國與日本的H5N1亞型病毒株相近。

動保處表示，去年監測台北市區禽鳥常出沒地點的禽流感疫情，採檢3000件樣本皆未檢出禽流感病毒，也未發現病毒入侵養禽戶狀況。

動保處說，禽流感主要透過候鳥或野鳥傳播，養禽戶應遵照「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實生物安全措施，並不定期檢查禽場防疫措施。

動保處呼籲民眾不要隨意餵食、接觸野鳥，且購買禽肉產品應認明屠宰衛生檢查合格標誌，並煮熟禽肉食用，才能有效防範禽流感。

禽流感 流感病毒 北市

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