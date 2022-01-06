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新北啟動春安勞檢 13家業者都查有缺失

中央社 / 新北6日電

春節將至，為防止勞工因加班或趕工而發生職災，新北市勞檢處即日起啟動春安專案檢查，今天檢查好市多等13家業者，總計發現35項缺失，共處新台幣9萬元罰鍰並限期改善。

勞工局今天發布新聞稿，勞工局長陳瑞嘉表示，年節前夕為採購高峰，批發零售業者常有大量進貨的情形，人潮眾多加上堆高機進出頻繁，可能會發生人員碰撞或物料倒塌的職業災害。因此，勞檢重點在於有無設置引導人員、人車分道來防止意外，以保障賣場勞工與消費者安全。

他表示，各行各業如年節前後有趕工需求，應先落實職業安全衛生整備工作，並訂定標準作業程序，以防止職業災害發生，遵守勞基法每天12小時及每月加班46小時的工時上限，營造一個安心及友善的工作職場，讓勞工朋友能平安健康的過年。

勞檢處說明，今天對「好市多中和店」等13家業者勞檢，各家都有缺失，總計發現35項缺失，共處新台幣9萬元罰鍰並通知限期改善。後續將實施複查，如發現仍未改善，將加重處罰，直到改善為止，以維護勞工作業安全。

勞檢

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