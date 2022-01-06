新北區間測速儀器檢測過關 春節前先啟用3處執法
新北市已搶先完成3處區間測速儀器檢測，包括「台64線中和段」、「新店區環河路」及「北宜26.2-32.2K」，將在春節前的1月底恢復執法。
全台45處（新北8處）區間測速儀器遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮，停擺近1年。交通部去年12月29日表示，已訂檢驗標準，通知各地執法機關，只要通過檢驗就可恢復使用。
新北市政府警察局交通警察大隊長鄭永裕今天告訴中央社記者，新北區間測速執法對交通秩序維持有明顯成效，違規案減少，事故及傷亡也下降許多。
他說，8套設備自去年1月26日就停止運作，但交通部確定檢驗規範後，新北就積極送請檢驗。
鄭永裕表示，「台64線中和段」、「新店區環河路」及「北宜26.2-32.2K」區間測速已通過經濟部標準檢驗局對車速的準確度檢定，資安上完成實驗室檢測，證明偵測過程無不當資訊輸出與輸入，也排除使用中國零件，初步規劃1月底恢復執法，籲請用路人以平穩車速行進，共同維護行車安全與秩序。
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