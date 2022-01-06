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以蜜蜂角度創作 2校學生拿下青年景觀競賽冠軍

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
今年第一名作品是「大地蜜語」 ，該團隊說，作品以「蜜蜂的角度」 為出發點，發展出以地景、氣候為主的蜂巢空間。圖／新北市景觀處提供
今年第一名作品是「大地蜜語」 ，該團隊說，作品以「蜜蜂的角度」 為出發點，發展出以地景、氣候為主的蜂巢空間。圖／新北市景觀處提供

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽今登場，獲獎作品在淡水公八公園展出，現場同時展出多座青年景觀作品，搭配大面積花海，期望利用園藝景觀競賽作品活化市區空間，增加景觀創意與市民交流的機會。

今年度的全國青年景觀競賽亦因應國際趨勢議題，將主題訂為「地景與氣候對話—後疫情時代」，以青年角度來詮釋新生活模式及疫情所帶來的轉變，反思人類面對同樣影響著生物健康安全的氣候問題，如何透過重新調整與其他人、物種及環境的互動方式，來減緩氣候變遷的衝擊，打造出更具氣候適應力的城市景觀，並且藉由作品展示來喚起民眾關注環境生態的意識。

拿下今年冠軍寶座的是國立中興大學景觀與遊憩學位碩士學程、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系的作品「大地蜜語」。該團隊說，作品是從「蜜蜂的角度」 為出發點，發展出以地景、氣候為主的蜂巢空間，除了能傳遞生態平衡理念，整體空間也能作為自然的老師，讓人們在蜂巢中與地景氣候對話，重新思考與自然的關係。

副市長劉和然表示，今日典禮現場還包括社區綠美學競賽的33個得獎單位，藉由這次聯合舉辦頒獎，讓社區美學和青年創意互相交流，未來新北市也將安排景觀青年以專案方式協助社區進行綠美學規劃。

景觀處表示，獲獎的青年景觀作品將於即日起展出至1月19日止，邀請民眾把握短暫的2周展期，親臨淡水公八公園參觀體驗。明年度的競賽除了青年學生組外，預計整合產業資源，廣邀業界參與，打造全台唯一且最大的園藝景觀實體競賽展，將景觀領域的商業化應用融入民眾的觀展體驗，使設計更貼近生活。更多活動詳情及作品介紹亦可上全國青年景觀競賽官方網站（http://www.ylac.com.tw/）查詢相關訊息。

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽今天在淡水公八公園公開獲獎作品。圖／新北市景觀處提供
2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽今天在淡水公八公園公開獲獎作品。圖／新北市景觀處提供
淡水公八公園展出多座青年景觀作品。圖／新北市景觀處提供
淡水公八公園展出多座青年景觀作品。圖／新北市景觀處提供

青年 淡水

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