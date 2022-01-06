以蜜蜂角度創作 2校學生拿下青年景觀競賽冠軍

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽今登場，獲獎作品在淡水公八公園展出，現場同時展出多座青年景觀作品，搭配大面積花海，期望利用園藝景觀競賽作品活化市區空間，增加景觀創意與市民交流的機會。

今年度的全國青年景觀競賽亦因應國際趨勢議題，將主題訂為「地景與氣候對話—後疫情時代」，以青年角度來詮釋新生活模式及疫情所帶來的轉變，反思人類面對同樣影響著生物健康安全的氣候問題，如何透過重新調整與其他人、物種及環境的互動方式，來減緩氣候變遷的衝擊，打造出更具氣候適應力的城市景觀，並且藉由作品展示來喚起民眾關注環境生態的意識。

拿下今年冠軍寶座的是國立中興大學景觀與遊憩學位碩士學程、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系的作品「大地蜜語」。該團隊說，作品是從「蜜蜂的角度」 為出發點，發展出以地景、氣候為主的蜂巢空間，除了能傳遞生態平衡理念，整體空間也能作為自然的老師，讓人們在蜂巢中與地景氣候對話，重新思考與自然的關係。

副市長劉和然表示，今日典禮現場還包括社區綠美學競賽的33個得獎單位，藉由這次聯合舉辦頒獎，讓社區美學和青年創意互相交流，未來新北市也將安排景觀青年以專案方式協助社區進行綠美學規劃。