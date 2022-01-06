新北推科技執法 淡水中山北路16日啟用違停偵測
為維持交通秩序，新北市警察局在各主要路口陸續建置科技執法設備，淡水區中山北路一段將於1月16日起啟動「違規停車偵測執法設備」自動偵測違規停車並逕行舉發。
新北市交通警察大隊大隊長鄭永裕向中央社記者表示，為維護行車秩序、減少道路車輛違規亂象，陸續在各主要路口及路段設置科技執法設備，分別針對紅線違停﹑路口淨空及不禮讓行人等項目偵測並逕行舉發。
淡水分局表示，淡水區中山北路一段違停嚴重，110年度發生約270餘件交通事故，造成許多車損與民眾受傷；設置「違規停車偵測執法設備」並將於1月16日起啟動科技執法，以協助交通秩序整理。
淡水分局指出，「違規停車偵測執法設備」利用AI偵測攝影機於禁止停車時段，針對車輛違停進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。依據道路交通管理處罰條例，違規停車可處新台幣600元至2400元罰鍰。
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