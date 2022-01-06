華燈初上客串？柯文哲老派西裝 網友湧讚「很可以」

華燈初上熱潮，台北市長柯文哲也搭上這股台劇熱，行銷劇中的台北場景，今天在臉書貼出他穿著老派西裝、到片中場景吃飯的照片，寫道「你是華燈粉嗎？猜猜我在哪？」

柯文哲臉書貼文一出，短短一小時已破上萬讚，數百留言，還因柯文哲標註「還有機會客串嗎？木可(柯)先生」，更釣出Netflix小編留言「我們可以去Suger聊一下....」，網友更直接幫忙編劇本「第三季應該有機會演急救戲碼吧！？」

還有網友開始熱議柯文哲的老派西裝，直稱「很可以！」還有網友讚「很自然的老派」，更有網友問「阿北還是高腰褲嗎？」「阿北的高腰褲很經典」。

柯文哲臉書貼文說，最近最熱門的台劇就是華燈初上，每天都聽到好多人推、猜凶手是誰。他是沒時間追劇，不過他知道這部片很多場景都是在台北取鏡。

柯文哲說，昨天他來到其中一個場景，隔壁桌的水姑娘就是追劇來的，大家免不了要還原劇情擺拍一下。幸好他平常穿的西裝就是這麼復古，不用技術指導，就隨便擺幾個pose(姿勢)，看起來也就很老派。歡迎各位華燈迷，來條通、大稻埕、留下屬於自己的台北記憶。

甚至因桃機群聚擴大，柯文哲也說，還沒看的劇，疫情升溫，在家追劇是好主意。並在文末標註「還有機會客串嗎？木可(柯)先生」。