佛光山三重禪淨中心備1500碗臘八粥 送暖新北聯醫

農曆12月初八為佛陀成道日，又稱「法寶節」，佛光山三重禪淨中心提前在今日，準備臘八粥1500份與新北聯醫共享祈福，希望新的一年能「福虎生豐」告別疫情，藉佛粥普施善心，祈求在新的一年防疫順利，全民安康。

今日贈粥活動由新北聯醫院長項正川代表院方回贈感謝狀，項正川說，感謝佛光山三重禪淨中心監寺如宗法師關心醫療團隊，連續18年在新北聯醫進行贈粥活動。如宗法師則贈送星雲大師墨寶春聯「處世無畏 和平共存」，象徵要與病毒和平共存，與三毒、五濁惡世共存，將愛與關懷，傳遞到社會上每一個角落，讓世界更和諧。

三重禪淨中心監寺如宗法師表示，過去一年因全球新冠肺炎疫情威脅，防疫工作成為全民首要任務，正因生命中難免有苦楚，而人們必須從自身做好事、說好話、存好心，扭轉一切不如意，使台灣更加祥和富庶；感謝新北聯醫團隊努力防疫，盡心盡力守護民眾的健康；透過每碗臘八粥自備料到烹煮，全程虔誠念佛，盼把粥裡的溫暖心意，送到大家的手裡。