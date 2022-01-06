快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

台北年貨大街15日起跑 迪化商圈提前辦消防演習

中央社 / 台北6日電

台北年貨大街15日登場，台北市消防局今天在迪化年貨大街舉辦消防演習活動，盼可強化迪化街及永樂市場攤商、店家防災觀念與應變能力，確保民眾年關採購安全。

台北市消防局發布新聞資料指出，台北年貨大街自15日起，將展開為期16天活動，為讓民眾安心採買，今天在迪化街1段永樂市場西側廣場舉辦「2022台北年貨大街消防演習」活動，盼提供民眾安心安全消費環境。

消防局演習情境假設永樂市場商家桶裝瓦斯管線破裂，並爆炸起火，引燃攤架，火勢擴大延燒至永樂市場，民眾及商家實施初期應變，後續抵達的消防員進行傷患救護、人命救助、滅火搶救。

消防局表示，演練項目包含身體著火自救、傷患救護、民眾119視訊APP報案、防災士疏散及初期滅火等，藉以提供民眾火災初期應變技巧，並強化消防員火災部署搶救效能。

消防局提醒，使用爐火應有人離火熄觀念，且使用電器應謹記「5不1沒有」要領。

消防局表示，5不分別是「不」超過負載，用電量較大電器，避免共用延長線或插座；插頭「不」用不插，不使用的電器，插頭應拔下，並以手握插頭方式取下。

「不」捆綁電線，綑綁延長線及電線容易導致溫度升高溶解外覆塑膠；插頭「不」污損，經常清理插座間灰塵，檢查是否有焦黑、泛黃狀況；插座、延長線旁，「不」要擺放可燃物。

1沒有為「沒有」安全標章不用，買家電注意是否有政府檢驗合格安全標章，才能有效降低火災發生的風險。

年貨大街 演習 火災

延伸閱讀

影／台中沙鹿大樓深夜火警 消防引導7住戶逃出

「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑 東森購物送150%東森幣

苗栗農工辦公室今晨起火 校方：學籍資料沒有受災

ASML德國柏林廠火災 恐衝擊EUV相關光學零組件供應

相關新聞

華燈初上客串？柯文哲老派西裝 網友湧讚「很可以」

華燈初上熱潮，台北市長柯文哲也搭上這股台劇熱，行銷劇中的台北場景，今天在臉書貼出他穿著老派西裝、到片中場景吃飯的照片，寫...

設置產地、台北花市冷鏈系統 花束壽命延長至7天

為了完整花卉冷鏈系統，北市與台中市府、南投縣府合作，在台中的台灣百合協會、南投埔里大湳合作農場兩個產地打造完整的冷鏈系統...

「生炒花燈」火力全開 2022台北燈節在士林

2022台北燈節將在2月11日於士林登場，今年燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，一路「大放光彩」至2月20日，共計10天。...

佛光山三重禪淨中心備1500碗臘八粥 送暖新北聯醫

農曆12月初八為佛陀成道日，又稱「法寶節」，佛光山三重禪淨中心提前在今日，準備臘八粥1500份與新北聯醫共享祈福，希望新...

中和老舊高地社區有用水問題 江永昌開說明會協調改善

新北市中和區許多高地社區因不在自來水公司服務範圍，引發用水問題，立委江永昌在昨日與今日召開說明會，讓居民直接與相關單位溝...

台北燈節首移師士林 3燈區亮點雙舞台、首度河濱焰火秀

農曆春節即將到來，2022台北燈節今天公布虎年「祥虎(台語諧音上好)」主視覺，今年台北燈節首度移師士林舉辦，並以士林在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。