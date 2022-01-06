台北年貨大街15日起跑 迪化商圈提前辦消防演習

台北年貨大街15日登場，台北市消防局今天在迪化年貨大街舉辦消防演習活動，盼可強化迪化街及永樂市場攤商、店家防災觀念與應變能力，確保民眾年關採購安全。

台北市消防局發布新聞資料指出，台北年貨大街自15日起，將展開為期16天活動，為讓民眾安心採買，今天在迪化街1段永樂市場西側廣場舉辦「2022台北年貨大街消防演習」活動，盼提供民眾安心安全消費環境。

消防局演習情境假設永樂市場商家桶裝瓦斯管線破裂，並爆炸起火，引燃攤架，火勢擴大延燒至永樂市場，民眾及商家實施初期應變，後續抵達的消防員進行傷患救護、人命救助、滅火搶救。

消防局表示，演練項目包含身體著火自救、傷患救護、民眾119視訊APP報案、防災士疏散及初期滅火等，藉以提供民眾火災初期應變技巧，並強化消防員火災部署搶救效能。

消防局提醒，使用爐火應有人離火熄觀念，且使用電器應謹記「5不1沒有」要領。

消防局表示，5不分別是「不」超過負載，用電量較大電器，避免共用延長線或插座；插頭「不」用不插，不使用的電器，插頭應拔下，並以手握插頭方式取下。

「不」捆綁電線，綑綁延長線及電線容易導致溫度升高溶解外覆塑膠；插頭「不」污損，經常清理插座間灰塵，檢查是否有焦黑、泛黃狀況；插座、延長線旁，「不」要擺放可燃物。

1沒有為「沒有」安全標章不用，買家電注意是否有政府檢驗合格安全標章，才能有效降低火災發生的風險。