中和老舊高地社區有用水問題 江永昌開說明會協調改善

新北市中和區許多高地社區因不在自來水公司服務範圍，引發用水問題，立委江永昌在昨日與今日召開說明會，讓居民直接與相關單位溝通。新北水利局正工程司姜佩君，改善計畫將分兩階段，會先立即性修復現有設備，接著將設備維護責任轉交北水處。

早年自來水管建設經費有限，且法令配套措施不完備，導致新北中和許多高地社區不在自來水公司服務的區域內，建商得自行興建加壓受水設備，但後續維管責任不清，一些老舊設備常有漏水問題，又因整體修繕費用龐大，住戶也無所適從。

江永昌表示，他這兩天會同新北市議員張維倩、經濟部水利署、新北水利局、台北自來水事業處、中和區公所，分別於錦昌里、錦和里內舉辦說明會，讓民眾直接與相關單位溝通，排除老舊高地社區漏水問題，維護人民用水及居住正義。

江永昌表示，水應為國家公共財，不該排擠他人，因此他推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」。據管線漏水資料，中和共有8個社區符合改善計畫，其中漏水程度最高的社區，平均一期就流失7000度左右，若放任不管，不但浪費水，更可能造成山坡土質鬆散，引發居住安全問題。