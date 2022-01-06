台北燈節首移師士林 3燈區亮點雙舞台、首度河濱焰火秀

農曆春節即將到來，2022台北燈節今天公布虎年「祥虎(台語諧音上好)」主視覺，今年台北燈節首度移師士林舉辦，並以士林在地美食生炒花枝發想主題「生炒花燈」，將有十萬個以上燈點，横跨捷運劍潭、士林、芝山站等三大燈區。

因桃機群聚擴大，台北市副市長蔡炳坤表示，目前還是朝如期舉辦規畫，但會視疫情隨時調整因應，由於賞燈為走動式，目前僅規畫主燈、表演區設置管制區。

儘管2021牛年台北燈節才剛在萬華落幕，緊接著2022虎年台北燈節，將於2月11日至20日士林登場，為期十天，設置有雙舞台。蔡炳坤表示，虎年燈節三大特色，橫跨三捷運站，民眾搭捷運就能賞燈；燈節活動也結合士林最具特色的夜市美食；另外，今年燈節亮點還有熊讚熱氣球，將現身河濱燈區，目前熊讚在西班牙，2月11日就會回到士林美崙公園，與大家見面。

桃機群聚擴大，台北燈節未來是否可能延期或停辦？蔡炳坤說，在後疫情時代新常態下，該怎麼做就怎麼做，會因應疫情發展。尤其剛辦完的2021燈節也是在困難的情況下舉辦，北市府有完整SOP，目前規畫僅會特別管制表演燈區，這次的雙舞台周邊一定會做好管制。

蔡炳坤提到，去年2021牛年台北燈節就是從元宵延到中秋、再延至年底，這次虎年燈節，同樣國際疫情延燒，國內很努力將邊境管制好，讓社區降低風險，目前就朝規畫如期辦理，但有任何需要調整，就隨時因應、討論、開會、處理。

北市觀光傳播局表示，今年虎年主燈將設置在基河路、大南路口。三大燈區包括劍潭站的夜市燈區、士林站的光彩燈區、及芝山站的河濱燈區。並首度以士林區外雙溪河畔為場景，規畫河濱燈區，並有河濱焰火秀，也首度有燈節吉祥物「祥虎」，會在燈節期間現身燈區與民眾拍照過元宵。

由於今年燈節範圍大，北市府原本規畫接駁車，不過現在確定取消，觀傳局表示，沒有辦法走太遠的民眾，可逛完士林燈區主燈就去逛士林夜市，至於勇腳型民眾，若從士林燈區一路走到河濱燈區約30分鐘。