新北路平園遊會8日登場 孩童操作機具體驗一日工程師

為讓孩童有體驗工程師的機會，新北工務局將於後天舉辦「親子路平園遊會」，除可觀摩施工機具外，孩童更能穿著工程服及親自操作迷你挖土機，適合親子參加，寓教於樂。

工務局說明，親子路平園遊會將於8日上午10時至下午5時在板橋區第一運動場廣場舉行，除讓孩童有親身體驗機會外，現場也會展示路平常見的五大施工機具，讓民眾在觀摩中更了解路平知識。

親子路平園遊會以闖關方式為主軸，分成12大關卡進行，包含工程服裝體驗、操作迷你挖土機、施工測量工具教學、鋪馬路互動體驗及展示刨路機、鋪裝機及壓路機等大型路平施工機具等，讓大小朋友在活動中親自體驗，並學習新知。

主辦單位養工處表示，民眾只要準備3張11、12月與1月發票，並對「工程圖輯隊臉書粉專」按讚，即可現場兌換1張闖關摸彩券；完成6道關卡，即可兌換限量1000組的口罩織帶及LED鑰匙圈。

另外，摸彩活動將抽出兒童電動堆高機、挖土機與推土機等豐富獎品。闖關活動現場也特別邀請小丑劇團、機械舞團Staunch Crew與YOYO家族等團體進行表演，與民眾同樂。

養工處長馮兆麟補充，感謝磐碩營造公司贊助協辦，現場除有許多公益團體表演外，也邀育幼院孩童共襄盛舉，活動結合公益，發票將全數捐給公益團體。