快訊

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

跨年夜歌友會近千人 金嗓館主認防疫不嚴：只有噴酒精

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北路平園遊會8日登場 孩童操作機具體驗一日工程師

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「親子路平園遊會」讓孩童能穿著工程服及親自操作迷你挖土機，適合親子參加，寓教於樂。圖為過去活動照片。圖／新北工務局提供
「親子路平園遊會」讓孩童能穿著工程服及親自操作迷你挖土機，適合親子參加，寓教於樂。圖為過去活動照片。圖／新北工務局提供

為讓孩童有體驗工程師的機會，新北工務局將於後天舉辦「親子路平園遊會」，除可觀摩施工機具外，孩童更能穿著工程服及親自操作迷你挖土機，適合親子參加，寓教於樂。

工務局說明，親子路平園遊會將於8日上午10時至下午5時在板橋區第一運動場廣場舉行，除讓孩童有親身體驗機會外，現場也會展示路平常見的五大施工機具，讓民眾在觀摩中更了解路平知識。

親子路平園遊會以闖關方式為主軸，分成12大關卡進行，包含工程服裝體驗、操作迷你挖土機、施工測量工具教學、鋪馬路互動體驗及展示刨路機、鋪裝機及壓路機等大型路平施工機具等，讓大小朋友在活動中親自體驗，並學習新知。

主辦單位養工處表示，民眾只要準備3張11、12月與1月發票，並對「工程圖輯隊臉書粉專」按讚，即可現場兌換1張闖關摸彩券；完成6道關卡，即可兌換限量1000組的口罩織帶及LED鑰匙圈。

另外，摸彩活動將抽出兒童電動堆高機、挖土機與推土機等豐富獎品。闖關活動現場也特別邀請小丑劇團、機械舞團Staunch Crew與YOYO家族等團體進行表演，與民眾同樂。

養工處長馮兆麟補充，感謝磐碩營造公司贊助協辦，現場除有許多公益團體表演外，也邀育幼院孩童共襄盛舉，活動結合公益，發票將全數捐給公益團體。

工務局長詹榮鋒表示，「親子路平園遊會」有別以往各級政府的單向宣導，透過闖關、DIY、摸彩等互動式活動，鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，達到政策宣導及推廣教育的雙重效果。

為讓孩童有體驗工程師的機會，新北工務局將於後天舉辦「親子路平園遊會」。圖／新北工務局提供
為讓孩童有體驗工程師的機會，新北工務局將於後天舉辦「親子路平園遊會」。圖／新北工務局提供
「親子路平園遊會」讓孩童能穿著工程服及親自操作迷你挖土機，適合親子參加，寓教於樂。圖為過去活動照片。圖／新北工務局提供
「親子路平園遊會」讓孩童能穿著工程服及親自操作迷你挖土機，適合親子參加，寓教於樂。圖為過去活動照片。圖／新北工務局提供

親子 發票

延伸閱讀

新北城市加減法工程並進 以2030願景翻轉城市新美學

新北通學廊道改善安全又舒適 今年要拚「4年50所」達標

新北「城市減法」3年拆30座陸橋 今年陸續封地下道

新北改造板橋人行道 串連古城與新都區安全環境

相關新聞

淡水警科技執法上路 民別違停當心挨罰2千4

為維護行車秩序，減少道路車輛違規亂象，新北市淡水警分局已在中山北路1段設置「違規停車偵測執法設備」用來自動偵測民眾違規停...

獨／龜吼漁港漁夫市集促參 塞車情況仍難解

新北市龜吼漁港為擴大營業面積，辦理「龜吼漁夫市集促參招商案」，預計花費1.2億元興建結合攤販及餐廳的兩層樓建物，但龜吼漁...

新北路平園遊會8日登場 孩童操作機具體驗一日工程師

為讓孩童有體驗工程師的機會，新北工務局將於後天舉辦「親子路平園遊會」，除可觀摩施工機具外，孩童更能穿著工程服及親自操作迷...

新手爸媽育兒不慌亂 新北推育兒到宅指導服務

家住新北市石門區的田爸爸，是一名消防隊員，執行勤務時經常是水裡來、火裡去，但面對出生的小寶貝冬冬，初為人父卻手忙腳亂；所...

萬華砸錢整容 翻新路面換溝蓋

去年萬華爆發群聚感染事件，以致形象重挫，為改善老舊街區髒亂印象，北市工務局新建工程處規畫改善主要道路及巷道環境共27條，...

台北刑務所宿舍 變藝文空間

為維護活化台北市文化資產，北市府自2015年起，一共投入近12.5億經費，並向中央爭取近2億元補助，促成16處文化資產藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。