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新手爸媽育兒不慌亂 新北推育兒到宅指導服務

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市北海岸區育兒督導員管明雯（中）到宅進行育兒指導服務。圖／新北市社會局提供
新北市北海岸區育兒督導員管明雯（中）到宅進行育兒指導服務。圖／新北市社會局提供

家住新北市石門區的田爸爸，是一名消防隊員，執行勤務時經常是水裡來、火裡去，但面對出生的小寶貝冬冬，初為人父卻手忙腳亂；所幸新北市有育兒到宅指導服務，在經過多次的到宅服務後，田爸爸對於育兒技巧更熟稔，甚至已能自行設計互動遊戲。

田爸爸表示，由於妻子在學校擔任老師，在第一年請假育嬰後，因偏區學校人手較為不足，兩夫妻商量，改為他申請育嬰留停，以分擔育兒的責任。有次帶冬冬在衛生所接受預防注射時，巧遇北海岸區育兒督導員管明雯正進行育兒指導服務的宣導，他當下申請到宅育兒指導，在接受數次到宅服務後，也越來越有心得，尤其在陪伴閱讀方面，會藉著書上主人翁的故事與對話來和冬冬互動。

原預計今年1月重返消防工作的田爸爸，並安排好冬冬到幼兒園適應學習，但老師發現冬冬雖然能通過2歲幼兒發展篩檢，但語言較同齡少，為了提升冬冬的發展，田爸爸再次申請另一階段的育兒指導，並向隊部申請育嬰留停展延。

管明雯表示，在第二階段的到宅服務中，以指導繪本共讀、教玩具操作為主，並指導田爸爸將語言互動融合在繪本和生活中。她告訴田爸爸，孩子的語言需要認知滿足才會開始發展，而認知要在生活中隨時進行，一點一滴刺激引導，口腔肌肉也會影響語言發展，因此要利用食物的誘引，透過咀嚼訓練口腔肌肉的活動力。

社會局長張錦麗表示，為了協助家長給新生幼兒更妥善的照顧，新北市自2009年起委託10個單位運用有證照的居家托育人員及教保專業人員，針對不同家庭的育兒需求，提供到宅育兒指導服務，開辦至今己服務超過5000個家庭。

語言 衛生所

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