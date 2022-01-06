淡水警科技執法上路 民別違停當心挨罰2千4

為維護行車秩序，減少道路車輛違規亂象，新北市淡水警分局已在中山北路1段設置「違規停車偵測執法設備」用來自動偵測民眾違規停車亂象，這個月16日農曆春節前正式啟動執法，希望能協助維持該路段交通秩序。

淡水警方表示，新北市淡水區平、假日重要路段車流量大，其中位於淡水市區商圈，又是主要交通幹道的「中山北路1段」長期有民眾隨意違停，導致因來車要閃避違規停車，致生交通事故案件。根據統計，去年於中山北路1段發生交通事故，就達270多件之多，可見民眾違停車輛之嚴重。

有鑑於此，淡水警分局規劃設置「違規停車偵測執法設備」，並於農曆春節前1月16日起正式啟動執法。這套執法設備是利用AI偵測攝影機，於禁止停車時段，對違停車輛進行智慧影像分析，並自動擷取違規影像，依《道路交通管理處罰條例》開處600元以上2千400元以下罰鍰。