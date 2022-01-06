獨／龜吼漁港漁夫市集促參 塞車情況仍難解

新北市龜吼漁港為擴大營業面積，辦理「龜吼漁夫市集促參招商案」，預計花費1.2億元興建結合攤販及餐廳的兩層樓建物，但龜吼漁港長期因腹地狹小停車空間不足引人詬病，本次改建又未增設停車空間，引發議論，新北市漁業處表示，除規劃208格車位，正與漁會協調漁港空地停車使用。

位在新北市萬里區的龜吼漁港，近年因萬里蟹聲名大噪，連帶使龜吼漁港湧入許多饕客，加上地理位置靠近北二高及台62線，每到假日總是擠滿人潮，議員張錦豪協調修建漁夫市集後，新北市漁業處為擴大營業面積，辦理「龜吼漁夫市集促參招商案」興建新建物容納攤商及餐廳，前年12月招標進行前置作業，預計今年底完成招商，最快2023年完工。

不過龜吼漁夫市集前單向單車道動線狹小，停車場腹地僅約30台停車格攤商早已停滿，每到假日總是擠滿遊客車潮，周邊停車格數量不足，鄰近的龜吼停車場總是大排長龍，遊客難以停車，居民也容易受阻，違停情形嚴重，警方驅趕疲於奔命。去年8月公聽會上，當地議員、里長、漁會皆表達應增設改善停車空間，提高遊客前往意願。

但「龜吼漁夫市集促參招商案」僅將市集前方原有停車場重新規劃，配合鄰近龜吼及石角停車場提供208格汽車位供遊客使用。新北市議員白珮茹表示，龜吼漁夫市集改建應配合停車場腹地一起改建擴增使用面積，若因建築成本過高無法新建停車場，周邊的停車場也應規劃接駁車，提高遊客停放偏遠停車場的意願。

新北市漁業處長張麗珍則說，由於漁夫市集為填海面積，地基不夠穩健增設立體停車場，加上地方上希望保留市集前停車用地做為假日市集使用。除了盤點周邊停車位共208格，也正與漁會協調開放漁港空地供民眾停車，約可增加70格車位。另外市集前停車場也將納入收費停車考量，提升停車使用迴轉率。