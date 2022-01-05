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靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身 熱粥背後有著感人傳說

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供

熱粥暖身，善緣暖心！靈鷲山今天舉辦「臘八送暖呷平安」活動，由常住法師與志工數十人，在貢寮區各地共送5200碗熱騰騰的臘八粥，與在地居民結好緣，同時致贈靈鷲山開山住持心道法師壬寅年新春墨寶「佛至心田，壽福綿綿」春聯，在歲末寒冬獻上暖心的祝福。

靈鷲山每年農曆12月初8日，也就是「臘八節」前後，都會準備材料豐富、溫暖美味的臘八粥，給貢寮區各機關單位、商家居民，「臘八送暖呷平安」活動已經邁入第8年。臘八粥使用10多種豐富食材，以傳統古製作。

基隆講堂的志工與福隆里11名社區媽媽們，昨天就開始到聖山寺大寮，為熬煮臘八粥做準備。基隆講堂的學珮師姐說，由於豆料熟透時間不一，必須仔細安排下鍋順序；麗民師姐動作敏捷地從洗好的食材中挑出瑕疵品，為的就是讓大家能吃得安心。聖山寺大寮內瀰漫著蒸騰熱氣與陣陣豆香，這碗臘八粥是大家的心血。

今天凌晨3點半，志工們犧牲睡眠，早已在大寮內熬煮米粥，將熟透的其他食材一一混入拌勻、調味分裝，只為了讓香噴噴、熱騰騰的臘八粥早點送到大家手裡。早上8點半，法師與志工們開始分送臘八粥。

10點半在澳底風雨操場，貢寮區公所主秘吳家兆、仁里里長吳勝福、市議員林裔綺服務處執行長顏世雄前來共襄盛舉，靈鷲山賢善法師為大眾介紹臘八粥的由來，相傳釋迦牟尼佛成道前，曾因長期苦修、過度飢餓而昏倒，接受牧羊女供養的乳糜粥後，才有體力繼續修行，最終在農曆12月初8日證悟成道。

為了紀念這一天，人們會將多種米糧乾果熬煮成粥，除了供佛，也分送善男信女。農曆12月初8日適逢佛陀成道日，心道法師說，「四期教育就是帶著大家一起來成佛。」

靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山臘八粥貢寮送5200碗暖身，熱粥背後有著感人傳說。圖／靈鷲山佛教教團提供

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