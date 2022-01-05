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前進萬華！蔣萬安設心理、法律諮詢「雙服務據點」

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委蔣萬安。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安。圖／蔣萬安辦公室提供

2022台北市長選舉，呼聲高的國民黨立委蔣萬安今宣布1月起在萬華設立服務站點，同步提供心理健康諮詢、法律諮詢「雙服務」；明天他也將前往福星區⺠活動中心，體驗服務動線及確認事前準備工作。

黨務人士先前提醒，選區支持度強弱，涉及可能對手主場優勢問題，像北投、大同區是傳統綠營優勢行政區；此外，過去支持度落後的萬華，因民進黨政府管控疫情失當，還被稱是疫情破口，才促成民調逆轉。

蔣萬安指出，突如其來的新冠疫情，迫使許多人的生活、工作型態有巨大改變，有人頓時失去工作，也有人必須一肩扛起沈重的家計，甚至人與人的交往方式也受到限制。一件件有形、無形的壓力，帶來的是滿滿的無助、窒息感。

蔣萬安說，為協助大家梳理心中、生活中的困境，並提供更完整的資源協助，服務團隊今年1月啟用萬華服務據點，更首度推出「心理健康諮詢＋法律諮詢」雙服務，聘請專業的心理師與民眾對話；現場也有專業的律師，協助解開各種法律疑難雜症。

蔣萬安也說，萬華只是一個開始，接下來團隊會持續開設心理健康諮詢、法律諮詢服務站點，讓一對一的服務主動走入社區，就近為民眾提供協助，歡迎有需要的民眾跨區使用服務，希望讓大家的「煩惱」及「問題」，都能在諮詢時被人傾聽，好好釋放，並獲得有效的緩解及協助。

相關心理健康諮詢服務須知，可至https://www.facebook.com/100044398990795/posts/471392304350732/ 進一步查詢。

國民黨立委蔣萬安。圖／取自蔣萬安臉書
國民黨立委蔣萬安。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安

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