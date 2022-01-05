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新北年度濕地藝術季將登場 逛展還有市集音樂會

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
王昱翔作品「牛汶水」。圖／新北高灘處提供
王昱翔作品「牛汶水」。圖／新北高灘處提供

新北有豐富高灘地區域，高灘處利用此難得生態環境結合藝術活動，規劃「新北濕地藝術季－川流堆疊」，活動除讓民眾體驗濕地獨特藝術外，也規劃環境友善市集、DIY手作坊及音樂會等豐富活動，活動開幕倒數三天，高灘處呼籲民眾儘速報名。

高灘處說明，本屆藝術季由8組藝術家在體驗濕地、感受濕地後，用自然素材詮釋出屬於濕地的藝術，共展出14件作品，包含新北濕地水禮服、牛汶水、「質與植的過渡-點、線、面」、流域心生、「邊界之外－堤外＆濕地」、微觀自然、水岸白鷺鷥與濕地女神動次動等。

現場還將有環境友善市集「裸裸實驗市」，嘗試一個沒有多餘包裝、沒有一次性垃圾、沒有人工添加的無包裝大型實驗，落實濕地環境保護理念，邀請民眾自備容器、帶上購物袋，一起享受生活愛地球。

高灘處指出，本屆藝術季將於本週末1月8日開幕，當天還邀請曾入圍《金曲獎》「最佳演唱組合獎」的脆樂團Crispy帶來精彩的開幕表演，要讓民眾在享受音樂的最純粹快樂時，為本屆藝術季揭開序幕。

高灘處提到，除舞台表演及裸裸實驗市外，1月8日、9日、15日、16日連續兩個周末也都有安排每天4場DIY手作工作坊，用自然素材讓大家體驗製作蘆葦小掃帚、香蒲杯墊、植物拓印和可愛稻草人。另外還有每天2場濕地導覽及1場藝術家座談會，要讓民眾沉浸在藝術氛圍，同時還能聽音樂、逛市集、DIY，享受週末慢活時光，歡迎民眾報名參加（https://fb.me/e/11TQHPRa0）。

新北濕地藝術季開場表演－脆樂團Crispy。圖／新北高灘處提供
新北濕地藝術季開場表演－脆樂團Crispy。圖／新北高灘處提供
李蕢至作品「荷居」。圖／新北高灘處提供
李蕢至作品「荷居」。圖／新北高灘處提供
李蕢至作品「新北濕地水禮服」。圖／新北高灘處提供
李蕢至作品「新北濕地水禮服」。圖／新北高灘處提供
黃琬雯-元智大學作品「川之云」。圖／新北高灘處提供
黃琬雯-元智大學作品「川之云」。圖／新北高灘處提供
康雅筑作品「質與植的過渡-面」。圖／新北高灘處提供
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濕地 新北 DIY

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