淡水緣道觀音廟寒冬送暖 捐20萬元做公益

新北市淡水區緣道觀音廟，幫助弱勢作愛心不落人後，為了要給淡水區內的較為弱勢團體，在年終前可以溫暖過冬，特別準備了二十萬的現金，要捐贈到淡水區公所，來幫助在地的弱勢民眾。

淡水緣道觀音廟，雖然深處於淡水番薯里山區，但還是有許多的信眾，上山去參拜，區長表示，緣道觀音廟一直是淡水的宗教聖地，而廟方每年對於公益活動都有參與，而這次在新北市道教總會的促成之下，廟方也捐助二十萬現金，區公所也表示感謝。

廟方表示，雖然平常開放緣道觀音廟供大家參拜，但廟方人力有限，因此藉由區公所，來發散愛心

淡水區長巫宗仁表示，在寒冬之際，能夠有這麼熱心單位，來幫助需要的民眾，區公所未來將會集中各界的善款，用在弱勢居民，或是有急難救助的民眾身上，而區長也希望廟方的舉動可以拋磚引玉，讓更多有心有力人士，加入寒冬送暖的行列。