快訊

影／地震惹的禍？七堵車站「防火材層」突砸中自強號車頂 乘客嚇傻

淡水緣道觀音廟寒冬送暖 捐20萬元做公益

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區緣道觀音廟準備了二十萬的現金，要捐贈到淡水區公所，來幫助在地的弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區緣道觀音廟準備了二十萬的現金，要捐贈到淡水區公所，來幫助在地的弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區緣道觀音廟，幫助弱勢作愛心不落人後，為了要給淡水區內的較為弱勢團體，在年終前可以溫暖過冬，特別準備了二十萬的現金，要捐贈到淡水區公所，來幫助在地的弱勢民眾。

淡水緣道觀音廟，雖然深處於淡水番薯里山區，但還是有許多的信眾，上山去參拜，區長表示，緣道觀音廟一直是淡水的宗教聖地，而廟方每年對於公益活動都有參與，而這次在新北市道教總會的促成之下，廟方也捐助二十萬現金，區公所也表示感謝。

廟方表示，雖然平常開放緣道觀音廟供大家參拜，但廟方人力有限，因此藉由區公所，來發散愛心

淡水區長巫宗仁表示，在寒冬之際，能夠有這麼熱心單位，來幫助需要的民眾，區公所未來將會集中各界的善款，用在弱勢居民，或是有急難救助的民眾身上，而區長也希望廟方的舉動可以拋磚引玉，讓更多有心有力人士，加入寒冬送暖的行列。

淡水 愛心

延伸閱讀

別只會在淡水漁人碼頭賞夕！人生首次駕駛帆船體驗，避開人潮吹海風

大師揮毫送春聯 淡水民眾捐雲端發票做公益

日本火山浮石 淡水洲子灣岸際綿延1萬平方公尺

不再淚灑乳房檢查室 淡水馬偕引進超音波掃瞄儀

相關新聞

前進萬華！蔣萬安設心理、法律諮詢「雙服務據點」

2022台北市長選舉，呼聲高的國民黨立委蔣萬安今宣布1月起在萬華設立服務站點，同步提供心理健康諮詢、法律諮詢「雙服務」；...

獨／「侯家軍」再+1布局汐金萬？新北市府五虎將成型

2022年底將9合1大選，新北市長侯友宜去年起積極帶領子弟兵「侯家軍」成員曝光，侯市府為創造府、會同心，降低第二任於議會...

新北年度濕地藝術季將登場 逛展還有市集音樂會

新北有豐富高灘地區域，高灘處利用此難得生態環境結合藝術活動，規劃「新北濕地藝術季－川流堆疊」，活動除讓民眾體驗濕地獨特藝...

愛國東路3號刑務官宿舍重生 竹隙間感受自由意象

北市愛國東路3號為台北刑務所宿舍，在老房子文化運動計畫下重生為人文餐飲空間，營運團隊用庭院竹林塑造從監獄裡仰望天光的渴望...

新人穿恐龍裝登記結婚 還騎恐龍電動車逗樂民眾

新人結婚通常不是西式白紗西裝，就是中式龍鳳褂，但板橋戶政事務所今天上午出現1對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人前來登記結婚，由...

瞄準奧運 新北市在板橋第2國民運動中心打造自由車基地

新北市多項體育成績優異，自由車卻始終無法獲得好成績，加上板橋國民運動中心已不敷使用，市府今年決定設置板橋第二運動中心，和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。