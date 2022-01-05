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汐止烘內實物銀行助弱勢 市議員媒合捐米捲

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
，新北市議員張錦豪在收到朋友送的米捲後，也第一時間捐給烘內實物銀行。 圖／觀天下有線電視提供
，新北市議員張錦豪在收到朋友送的米捲後，也第一時間捐給烘內實物銀行。 圖／觀天下有線電視提供

社會處處有溫暖，汐止烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，將民眾捐贈的物資整理後，發送給汐止需要幫助的人，所以，新北市議員張錦豪在收到朋友送的米捲後，也第一時間捐給烘內實物銀行，希望在過年前分送給受關懷戶的家中，讓他們感受到社會的溫暖。

新北市議員張錦豪表示，過年將至，剛好有朋友轉贈山藥薏仁拌及藜麥糙米捲兩款餅干，共計有200盒，那一直以來也很感謝烘內派出所實物銀行長期在汐止一直在默默耕耘照顧一些長輩，所以，轉贈愛心給實物銀行感謝他們長期為汐止弱勢家庭的付出。

烘內派出所實物銀行執行長許崇修指出，感謝議員張錦豪準備米捲給實物銀行來關心在地的獨居老人、或是弱勢家庭，讓他們有一個溫暖的年。

烘內實物銀行長期關懷汐止弱勢家庭，除了定期每個月發送物資，也會視情況給予生活上的協助，議員張錦豪多次媒合民間友人送愛心，而和往年一樣，今年過年前烘內實物銀行也會將各界捐贈的愛心物資分送給弱勢家庭，讓他們感受到社會滿滿的愛心與溫暖。

實物銀行 汐止

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