快訊

影／地震惹的禍？七堵車站「防火材層」突砸中自強號車頂 乘客嚇傻

汐止稅捐處迎虎年飄年味 邀大師揮毫畫春聯

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市政府稅捐稽徵處汐止分處舉辦的捐發票送春聯活動，邀請了唐菁老師現場揮毫寫春聯。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府稅捐稽徵處汐止分處舉辦的捐發票送春聯活動，邀請了唐菁老師現場揮毫寫春聯。 圖／觀天下有線電視提供

為了迎接農曆新年，新北市政府稅捐稽徵處汐止分處舉辦的捐發票送春聯活動，和往年一樣，邀請了唐菁老師現場揮毫寫春聯，金色墨水增添喜氣，還加入了插畫，讓稅捐處飄散濃濃的過節氣氛。

市府稅捐處汐止分處主任邱美玲表示，很開心可以邀請到書法大師唐菁老師到汐止稅捐處現場揮毫寫春聯，民眾只要捐一張雲端發票或是申辦一組手機條碼就可以領到一份春聯，如果再多捐一張電子發票的話就可以換到一張刮刮卡，全數募到的發票會捐給公益慈善團體，那唐老師寫的春聯，不止是抒發藝術，而且也會融入繪畫風格，像今年是虎年，就可以看到春聯有老虎的意象，民眾只要發揮愛心捐發票就可以將春聯帶回家。

早上九點半開始，唐老師手中的毛筆沒停過，因為揮毫的字美，還很有創意，加入了插畫，更是讓民眾愛不釋手，今年是虎年，上頭畫了一隻老虎，底下則是寫了福虎生風，好喜氣，而另一款也很受歡迎，現場畫了鞭炮，寫了招財進寶、日進斗金，最後鞭炮火花則以金色墨水灑在春聯上頭，讓現場民眾看的目不轉睛，也直說老師的春聯真的很很好很棒。

春聯 電子發票 汐止

延伸閱讀

新春揮毫春聯 苗栗縣府1月7、8日供索取

基隆河增自行車道近完工 汐止民眾盼綠化

大師揮毫送春聯 淡水民眾捐雲端發票做公益

影／汐止男持毒拒檢撞傷警 熊貓外送員霸氣協助壓制

相關新聞

前進萬華！蔣萬安設心理、法律諮詢「雙服務據點」

2022台北市長選舉，呼聲高的國民黨立委蔣萬安今宣布1月起在萬華設立服務站點，同步提供心理健康諮詢、法律諮詢「雙服務」；...

獨／「侯家軍」再+1布局汐金萬？新北市府五虎將成型

2022年底將9合1大選，新北市長侯友宜去年起積極帶領子弟兵「侯家軍」成員曝光，侯市府為創造府、會同心，降低第二任於議會...

新北年度濕地藝術季將登場 逛展還有市集音樂會

新北有豐富高灘地區域，高灘處利用此難得生態環境結合藝術活動，規劃「新北濕地藝術季－川流堆疊」，活動除讓民眾體驗濕地獨特藝...

愛國東路3號刑務官宿舍重生 竹隙間感受自由意象

北市愛國東路3號為台北刑務所宿舍，在老房子文化運動計畫下重生為人文餐飲空間，營運團隊用庭院竹林塑造從監獄裡仰望天光的渴望...

新人穿恐龍裝登記結婚 還騎恐龍電動車逗樂民眾

新人結婚通常不是西式白紗西裝，就是中式龍鳳褂，但板橋戶政事務所今天上午出現1對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人前來登記結婚，由...

瞄準奧運 新北市在板橋第2國民運動中心打造自由車基地

新北市多項體育成績優異，自由車卻始終無法獲得好成績，加上板橋國民運動中心已不敷使用，市府今年決定設置板橋第二運動中心，和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。