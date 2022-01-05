汐止稅捐處迎虎年飄年味 邀大師揮毫畫春聯

為了迎接農曆新年，新北市政府稅捐稽徵處汐止分處舉辦的捐發票送春聯活動，和往年一樣，邀請了唐菁老師現場揮毫寫春聯，金色墨水增添喜氣，還加入了插畫，讓稅捐處飄散濃濃的過節氣氛。

市府稅捐處汐止分處主任邱美玲表示，很開心可以邀請到書法大師唐菁老師到汐止稅捐處現場揮毫寫春聯，民眾只要捐一張雲端發票或是申辦一組手機條碼就可以領到一份春聯，如果再多捐一張電子發票的話就可以換到一張刮刮卡，全數募到的發票會捐給公益慈善團體，那唐老師寫的春聯，不止是抒發藝術，而且也會融入繪畫風格，像今年是虎年，就可以看到春聯有老虎的意象，民眾只要發揮愛心捐發票就可以將春聯帶回家。

早上九點半開始，唐老師手中的毛筆沒停過，因為揮毫的字美，還很有創意，加入了插畫，更是讓民眾愛不釋手，今年是虎年，上頭畫了一隻老虎，底下則是寫了福虎生風，好喜氣，而另一款也很受歡迎，現場畫了鞭炮，寫了招財進寶、日進斗金，最後鞭炮火花則以金色墨水灑在春聯上頭，讓現場民眾看的目不轉睛，也直說老師的春聯真的很很好很棒。