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讓候車更便捷 三芝北新莊增設智慧站牌

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區北新莊地區位處山區，市議員鄭宇恩會勘增設智慧站牌，讓候車變得更便捷。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區北新莊地區位處山區，市議員鄭宇恩會勘增設智慧站牌，讓候車變得更便捷。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區北新莊地區位處山區，多數居民出入仰賴公車，錯過一班要再等下一班就需要花費較長時間，為了讓候車民眾與在地居民清楚知道等待的公車何時到來，市議員鄭宇恩會勘增設智慧站牌，讓候車變得更便捷。

市議員鄭宇恩指出，山區長輩居多，且多仰賴公車前往淡水，而候車時只能緊盯著來車處，就怕錯過了車班，因此也希望針對重要、多人上下車的站點增設智慧站牌，為此邀請交通局來到北新莊站、興華國小站以及田心子站會勘，在交通局評估過後，將會來設立智慧站牌。

此外會勘中，興華里長也建議，興華國小站牌設在彎道，但多數長輩車都在一旁有遮蔭擋雨的里辦公處外，為此希望站牌能夠往辦公室遷移，讓長輩候車、上下車都更安全。

興華里長杜國偵說，多數公車司機都會體貼長輩，將公車往前開一小段讓長輩在辦公室前上下車，不過也有碰過司機堅持停在站牌前，為了避免長輩不便，希望在增設智慧站牌之餘也可以將站點遷到里辦公室前，讓長輩有智慧看板可以參考來車時間，等候公車時也可以有遮風避雨的舒適空間。

淡水

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