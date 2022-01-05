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愛國東路3號刑務官宿舍重生 竹隙間感受自由意象

中央社 / 台北5日電
台北市愛國東路3號為日治時期台北刑務所附屬的高階官舍，在老房子文化運動計畫下重生為人文餐飲空間，團隊留下完整建物格局、保留木造建築結構，而因原本建物非容納太多人的設計，因此雖然是餐廳，但座位只有14席。（台北市文化局提供）中央社
台北市愛國東路3號為日治時期台北刑務所附屬的高階官舍，在老房子文化運動計畫下重生為人文餐飲空間，團隊留下完整建物格局、保留木造建築結構，而因原本建物非容納太多人的設計，因此雖然是餐廳，但座位只有14席。（台北市文化局提供）中央社

北市愛國東路3號為台北刑務所宿舍，在老房子文化運動計畫下重生為人文餐飲空間，營運團隊用庭院竹林塑造從監獄裡仰望天光的渴望自由意象，並以取得米其林星級為目標。

台北市文化局今舉行老房子文化運動計畫成果暨愛國東路3號開幕記者會，此處為日治時期台北刑務所附屬的高階官舍，而台北刑務所是台北獄政的重要歷史場域，台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水皆曾被關押在此；抗日烈士羅福星也在此受刑。

桃園龜山的新監獄啟用後，原刑務所和官舍因逐漸閒置而破敗，民國108年文化局出資新台幣1800餘萬元，以維持日治時期原貌為原則進行修復，並透過老房子計畫公開招標，由時藝多媒體得標，出資800餘萬元進行再利用工程，以餐飲體驗結合歷史建築空間為經營主軸。

時藝董事長黃文德指出，團隊留下完整建物格局、保留木造建築結構，而因原本建物非容納太多人的設計，因此雖然是餐廳，但座位只有14席，且一週只營業5天，除了讓老屋休養，另外2天會做導覽、藝文沙龍等，屋外也有許多關於歷史及修復工法的QRCODE，期盼全民共享文化資產。

此外，庭院種了竹子，打造圍籬感，透過竹子間隙可隱約看見外頭的景色，正如監獄裡的人窺望天光、渴望自由的心境。

除了打造人文歷史氛圍，在食物方面是以法式分子料理的手法揉合日本懷石料理的創新精神，並特製了環保餐具及秉持食物零浪費理念，強調整體永續。黃文德發下豪語，「以取得米其林星級為目標，名列世界前50名餐廳！」

文化局表示，特別挑選台灣光復初期的愛國東路照片，當時監獄周邊交通車行不多，道路成了居民孩童的遊戲空間， 希望透過老照片尋得當年的在地居民，繼續傳承刑務所官舍周遭的空間記憶。

北市愛國東路3號為台北刑務所宿舍，在老房子文化運動計畫下重生為人文餐飲空間，庭院種了竹子，打造圍籬感，透過竹子間隙可隱約看見外頭的景色，正如監獄裡的人窺望天光、渴望自由的心境。中央社
北市愛國東路3號為台北刑務所宿舍，在老房子文化運動計畫下重生為人文餐飲空間，庭院種了竹子，打造圍籬感，透過竹子間隙可隱約看見外頭的景色，正如監獄裡的人窺望天光、渴望自由的心境。中央社

監獄 文化局 歷史建築

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