獨／「侯家軍」再+1布局汐金萬？新北市府五虎將成型

2022年底將9合1大選，新北市長侯友宜去年起積極帶領子弟兵「侯家軍」成員曝光，侯市府為創造府、會同心，降低第二任於議會提案阻力，積極安排成員布局地方議員選區，與當地議員協調、考量人力布局。

除3名副發言人和市長室秘書4人，近來再傳一名布局汐、金、萬，目前共5人準備投入議員選戰，府內公務員口中的五虎將陣仗龐大，希望都能上榜，未來對侯市府政策推動可大力支持。

新北市議會民進黨議員何博文、鍾宏仁、李坤城、張志豪、戴瑋姍皆屬於強勢問政型議員，其中戴瑋姍更因議員配合款與市府幾近水火不容，府、會間的和諧運作受到強大阻力。去年開始，侯市府就積極徵詢侯友宜競選團隊內成員意願，展開布局新北市議員選區計畫。

2018年侯友宜競選團隊內包括吳訓孝、蔡畹鎣、呂家愷、徐維遠及前新聞局長延攬入府的戴湘儀，目前被視為將在今年投入議員選戰人選。

近日態勢比較明顯的，則是元旦才剛從環保局調任農業局的秘書徐維遠，徐維遠於2018年侯友宜勝選後，一度被安排進入新聞局，隨後再到環保局熟悉局內業務。

令人好奇的是，近來徐維遠積極參與汐止、金山、萬里地區活動，臉書也寫上『恁汐我金愛誒NO.「遠」(ㄨㄢˋ)』，意有所指的帶出汐金萬，畫定選區的意思，了然於心。

府內人士透露，因徐維遠在環保局時，經常辦理淨灘等環保相關業務，而業務地點就在北海岸地區，因此與金山、萬里一帶建立不少連結。這次改調農業局的原因，則是負責氣候變遷相關業務，同樣業務地區與北海岸相關，進而鎖定汐、金、萬選區，做為起跑點。徐維遠面對詢問，僅表示一切以市政優先，尚無競選規劃。

另外，侯家軍內32歲吳訓孝，現任市長室秘書，父親為連四屆三重里長吳勝文、母親沈美英為三重工商企管婦女會理事長，家族在三重實力堅強，被視為將布局三、蘆選區。