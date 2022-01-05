新北市防疫超前部署 饒慶鈴：早已規畫隨時啟動！

因應春節防疫壓力，新北市長侯友宜提防疫超前部署4措施，台東縣長饒慶鈴今天表示，縣府早已在去年12月16日邀集各局處及鄉鎮公所規畫部署各項防疫作為，並因應疫情發展隨時啟動措施。

饒慶鈴說，目前規畫6點春節防疫作為，包括隨時準備啟動車站、航空站、富岡漁港啟用快篩站；視部落自主需求，協助部落啟動自主防疫站；提升醫療量能，專責醫院、各衛生所提供春節門診。

另連假前後環保防疫消毒大隊針對觀光熱點、夜市等進行大規模消毒並持續在各旅遊服務中心、交通場站和公廁清潔消毒；加強旅宿業者的防疫宣導及督導防疫旅館動線規畫；強化防疫專車司機防護及車子清潔消毒 。

饒慶鈴強調，台東縣春節返鄉及出遊旅客勢必增加，除再三提醒民眾務必做好個人防疫規範，縣府依中央防疫指示辦理，並隨時掌握疫情變化發展，滾動式調整防疫作為。