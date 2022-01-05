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新人穿恐龍裝登記結婚 還騎恐龍電動車逗樂民眾

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
板橋戶政事務所今天上午出現1對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人前來登記結婚。圖／板橋戶所提供
板橋戶政事務所今天上午出現1對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人前來登記結婚。圖／板橋戶所提供

新人結婚通常不是西式白紗西裝，就是中式龍鳳褂，但板橋戶政事務所今天上午出現1對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人前來登記結婚，由於場面太過逗趣、突出，引起在場民眾及戶所人員圍觀，直呼「有恐龍欸！」整個戶所充滿歡笑聲跟驚呼聲。

新人蔡先生跟侯小姐認識3年，女生因名字有個蓉字，外號「恐龍」，夫妻倆參考網路上各種恐龍裝的DIY作法，開始構思「翼首龍」和「暴龍」裝。蔡先生霸氣的說：「結婚是一生一次的人生大事，就是要特別裝扮成喜愛的恐龍辦理結婚登記，要跟心愛的人留下一輩子紀念。」

有趣的是，他們夫妻倆還自己布置一台恐龍電動車，開來板橋戶政。從事餐飲業的蔡先生說，這台電動車是他平常賣早午餐的餐車，現在結婚剛好成改造成禮車，物盡其用。

板橋戶政事務所主任盧碧蘭說，新人結婚創意越來越多，為讓新人留下更多難忘回憶，板橋戶政近來也特別打造花藝婚禮的結婚拍照佈置背板，以德式花藝為背景，以圓弧線條為主，寓意婚姻相處之道「圓融」、「互結連理」的意境，並以花材為主引導設計風格，搭配路燈、情人椅，塑造喜氣、浪漫的情境氛圍，歡迎新人多多利用拍照。

從事餐飲業的蔡先生說，這台電動車是他平常賣早午餐的餐車，現在結婚剛好成改造成禮車，物盡其用。圖／板橋戶所提供
從事餐飲業的蔡先生說，這台電動車是他平常賣早午餐的餐車，現在結婚剛好成改造成禮車，物盡其用。圖／板橋戶所提供
蔡先生與妻子參考網路上各種恐龍裝的DIY作法，開始構思「翼首龍」和「暴龍」裝。圖／板橋戶所提供
蔡先生與妻子參考網路上各種恐龍裝的DIY作法，開始構思「翼首龍」和「暴龍」裝。圖／板橋戶所提供

結婚 恐龍

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