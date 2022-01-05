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瞄準奧運 新北市在板橋第2國民運動中心打造自由車基地
新北市多項體育成績優異，自由車卻始終無法獲得好成績，加上板橋國民運動中心已不敷使用，市府今年決定設置板橋第二運動中心，和比鄰的光復高中共同打造訓練基地。體育處長洪玉玲說，將逐步建構自由車三級培育系統，順利的話將在2026年4月完工。
新北有403萬人口，板橋占55萬人，全市現有16處國民運動中心，各有特色項目，包括冰上運動、射箭場或空氣槍射擊場等。後續規畫在新莊增設第2座國民運動中心，但需變更學校用地，正在內政部審議。
板橋第一國民運動中心已不敷使用，市府規畫在板橋光復高中風雨球場旁設置第17座板二運動中心，除自由車訓練設備，也有室內游泳池、健身房等設施，滿足一般民眾需求。
板二運動中心將以室內自由車為特色項目。體育處正評估在華江橋下建標準賽場，並由光復高中組建車隊，瞄準奧運項目，打造新北自由車運動基地。
體育處長洪玉玲說，全運會、全中會新北自由車成績不理想，決定重點發展自由車運動。市府規畫短中長期目標，短期以光復高中為自由車發展中心，媒合鄰近國中小開辦自由車社團、育樂營，並引進新北市自由車委員會專業師資。
中期在板二運動中心蓋自由車練習室；如果經費到位，長期目標盼能爭取在室外建330公尺橢圓盆形的標準賽場，讓自由車培訓環境更完整。
板二運動中心基地面積約6761平方公尺，經費約9億3810萬，去年12月17日招標，預計1月26日開標，順利的話將在2026年4月完工。
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