快訊

影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

桃機5案匡列採檢結果出爐 同住家人、租屋室友皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞄準奧運 新北市在板橋第2國民運動中心打造自由車基地

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府在板橋第二國民運動中心和光復高中打造自由車訓練基地。示意圖／體育署提供
新北市府在板橋第二國民運動中心和光復高中打造自由車訓練基地。示意圖／體育署提供

新北市多項體育成績優異，自由車卻始終無法獲得好成績，加上板橋國民運動中心已不敷使用，市府今年決定設置板橋第二運動中心，和比鄰的光復高中共同打造訓練基地。體育處長洪玉玲說，將逐步建構自由車三級培育系統，順利的話將在2026年4月完工。

新北有403萬人口，板橋占55萬人，全市現有16處國民運動中心，各有特色項目，包括冰上運動、射箭場或空氣槍射擊場等。後續規畫在新莊增設第2座國民運動中心，但需變更學校用地，正在內政部審議。

板橋第一國民運動中心已不敷使用，市府規畫在板橋光復高中風雨球場旁設置第17座板二運動中心，除自由車訓練設備，也有室內游泳池、健身房等設施，滿足一般民眾需求。

板二運動中心將以室內自由車為特色項目。體育處正評估在華江橋下建標準賽場，並由光復高中組建車隊，瞄準奧運項目，打造新北自由車運動基地。

體育處長洪玉玲說，全運會、全中會新北自由車成績不理想，決定重點發展自由車運動。市府規畫短中長期目標，短期以光復高中為自由車發展中心，媒合鄰近國中小開辦自由車社團、育樂營，並引進新北市自由車委員會專業師資。

中期在板二運動中心蓋自由車練習室；如果經費到位，長期目標盼能爭取在室外建330公尺橢圓盆形的標準賽場，讓自由車培訓環境更完整。

板二運動中心基地面積約6761平方公尺，經費約9億3810萬，去年12月17日招標，預計1月26日開標，順利的話將在2026年4月完工。

新北市國民運動中心設施特色 製表／劉懿萱
新北市國民運動中心設施特色 製表／劉懿萱

體育 中風

延伸閱讀

透視2022北京冬奧／北京依舊歡迎您 各國埋單嗎

自由車／馮俊凱台灣冠軍戰袍亮相 西班牙冬訓拚出賽

板橋榮民之家外牆翻新 打造近百尺彩繪牆

獨／新北市青年局曝光 9千萬板橋豪宅內辦公

相關新聞

安坑輕軌要來了！本周正式上路試車

新北市新店安坑輕軌土建主體工程2017年開工，目前施工進度達85%，3日已有5輛列車啟動試車，初步執行靜態測試、動態測試...

新人穿恐龍裝登記結婚 還騎恐龍電動車逗樂民眾

新人結婚通常不是西式白紗西裝，就是中式龍鳳褂，但板橋戶政事務所今天上午出現1對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人前來登記結婚，由...

瞄準奧運 新北市在板橋第2國民運動中心打造自由車基地

新北市多項體育成績優異，自由車卻始終無法獲得好成績，加上板橋國民運動中心已不敷使用，市府今年決定設置板橋第二運動中心，和...

新北城市加減法工程並進 以2030願景翻轉城市新美學

新北近年持續進行城市改造，以「減法工程」將過去一些問題根除，市民不僅能享受更多舒適的城市空間，也通時兼顧安全及美學，新北...

石碇螢火蟲書屋獲國際SROI認證 菇蕈農創回饋鄉里發展

新北農業局與螢火蟲書屋創辦人葉家豪在2016年於文山煤礦聚落打造「螢火蟲書屋」，總計花費152萬元，團隊並號召志工，發起...

事故率增4成 新北稽查電動自行車業者2家不合格

電動自行車事故件數逐年攀升，新北市交通局近日會同消保官、台北區監理所、財團法人車輛安全審驗中心及警察局稽查販售電動自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。