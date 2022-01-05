新北城市加減法工程並進 以2030願景翻轉城市新美學

新北近年持續進行城市改造，以「減法工程」將過去一些問題根除，市民不僅能享受更多舒適的城市空間，也通時兼顧安全及美學，新北並在此基礎上推動「加法工程」，包含已完成的「淡水亮點計畫」、以及分別預計於今年及明年完成的「三鶯文創整合計畫」、「板橋府中美學示範基地」等，以達成翻轉城市美學的目標。

工務局於今市政會議專案報告，統整3年來建設成果包含「打通道路瓶頸」，解決民眾繞路問題，同時舒緩交通；「通學廊道改善」，遷移變電箱等障礙物、拓寬人行道，解決人車爭道問題；「拆除閒置陸橋」，打開城市天際線，節省維護所需經費；「美樂地專案」，找回遭占用公有地、活化閒置土地。

工務局長詹榮鋒表示，城市減法工程3年共活化75處閒置公有地、遷移430件阻礙人行的變電箱、改善38所校園周邊通學廊道，以及拆除30座使用率低的人行陸橋，重新活化環境，提升城市美學。

今年還將啟動「封閉地下道計劃」，永和四座將先行，其中「林森地下道」目前已封閉，進行滯洪池改建工程，預計可收納約157噸的水量，另外「竹林中興地下道」、「中正秀朗地下道」及「中山永平地下道」等則將陸續試封1個月，並評估存廢及轉型。

詹榮鋒指出，新北還有城市加法工程，3年來共闢建9條道路、改建7座橋梁及18座特色公園等基礎建設，同時以2030願景為目標，結合「新美學」，整合市府資源，推動多項大型專案工程。

包括108年完成的「淡水亮點計畫」，改善淡水中正路、台2乙線到漁人碼頭周邊環境，翻轉城市樣貌；預計今年完成的「三鶯文創整合計畫」，將人文藝術概念融入工程，改造鶯歌藝術街區的四條休閒路徑；預計明年初完成的「板橋府中美學示範基地」，串聯新板特區及府中地區人行道，以「雙軸三廣場」為主軸，讓新舊城區有新美學，活絡在地商機。

詹榮鋒還說，在建構友善宜居城的同時，也建置新北市智慧道路管理中心、E化審照及3D-GIS圖台等智能管理，達到簡政便民目標。另外，109年通過強拆違章建築並收費的相關自治條例，實現公平正義；110年通過解決海砂屋問題的相關自治條例，加速防災都更及危老重建。