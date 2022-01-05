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桃機群聚感染 侯友宜盼警察儘快接種第3劑

中央社 / 新北5日電

新北市警察局蘆洲分局暨三民派出所新建大樓今天落成啟用，市長侯友宜到場致詞表示，桃園機場出現COVID-19群聚感染，警察在能注射第3劑時儘快打，防疫全面備戰。

侯友宜說，桃機出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，中央加強防疫並要求桃園民眾除飲食外，都要戴口罩，新北市疫情雖仍在控制下，但希望大家在近距離接觸，包括照相都要戴上口罩，尤其是警察可以打第3劑時，就儘速去施打，全面備戰，以守住民眾的平安。

蘆洲分局新址位於蘆洲區長榮路200號，今天舉行落成啟用儀式，侯友宜、警察局長黃宗仁及民代、地方人士都到場致賀，侯友宜還要求蘆洲分局長張國哲接受挑戰，治安維護上一定要比前任分局長要好。

侯友宜表示，改善警察廳舍及執勤環境，要把治安作好是壓制犯罪的基本，更要做好為民服務工作。

蘆洲分局發布新聞稿表示，新建工程自107年開工，興建經費新台幣4億8000萬元；新大樓為地下2層、地上7層，110年11月完成搬遷進駐，相信新大樓可以提升同仁工作效率，確保轄區內社會治安及交通，提升對市民服務功能並展現警察新形象。

警察 侯友宜

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