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安坑輕軌要來了！本周正式上路試車

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
安坑輕軌3日正式上線試車，預計年底能完工通車。記者鄭超文／攝影
安坑輕軌3日正式上線試車，預計年底能完工通車。記者鄭超文／攝影

新北市新店安坑輕軌土建主體工程2017年開工，目前施工進度達85%，3日已有5輛列車啟動試車，初步執行靜態測試、動態測試及耐久性測試，目前為止皆無異狀。接下來2個月內還會有10輛列車進站測試，會持續試車至初履勘為止，預計年底可完工通車。

新店安坑輕軌全長7.5公里，共有9站，其中包括4座平面車站、5座高架車站，高架段路線長度約4公里，跨越國道3號、五重溪、中安大橋引道，並以全長502公尺的安心橋，跨越新北環快道路以及新店溪。

安坑輕軌預計會有15輛列車進駐，全部都已完成出廠檢查，並陸續執行靜態測試（如車燈、集電弓升降、空調等），其中有5輛已進入機廠，本周一開始試車。

目前試車內容包括動態測試（包含煞車、推進系統等）與耐久性測試，待測試完成後，下一步將開始車輛與號誌、通訊、軌道旁設施各項系統整合測試。

新北捷運局表示，最後他們會執行穩定性測試，待確認所有工程皆符合交通部規定後，會在經營運公司模擬演練後，辦理初、履勘作業，預計完成時間會到年中以後。若一切安全無虞，便可在今年底順利通車。

新北捷運局表示，安坑輕軌通車後，可提高新店、安坑地區大眾運輸旅運需求，並與環狀線建構轉乘路網，節省安坑地區通往雙北市區的通勤時間，至少15至20分鐘，成為安坑地區的交通新選擇。

新北捷運局補充，安坑輕軌十四張站體會融合安坑地區山林特色，以「光與綠的展演場、家與山的守護站」為設計主軸，屋頂採山型形式，呼應「山村雅舍」的主題，盼能提供旅客更豐富的乘車體驗。

安坑輕軌

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