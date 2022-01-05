石碇螢火蟲書屋獲國際SROI認證 菇蕈農創回饋鄉里發展

新北農業局與螢火蟲書屋創辦人葉家豪在2016年於文山煤礦聚落打造「螢火蟲書屋」，總計花費152萬元，團隊並號召志工，發起淨山行動及改善水資源環境，另外還將生產靈芝及香菇的部分收益投入社區公益，以全國首創菇蕈農創榮獲國際社會投資報酬率（Social Return on Investment，SROI）認證。

侯友宜表示，目前在全台僅有30本報告書獲得SROI國際認證，農業創生團隊的青農葉家豪能獲得，是非常了不起的成就。葉家豪除回鄉帶動產業發展外，更重要的是持續做公益，像螢火蟲書屋就是孩童的優良閱讀環境及學習空間。他提到，近來正逢新北青年局成立，葉家豪就是一個青年築夢的案例，用創新的方式創業，青年局未來會持續與青年、地方創生等人才並肩作戰。

農業局說明，葉家豪原是上班族，在一次登山健行驚見家鄉滿山滿谷的垃圾，不捨兒時記憶被垃圾埋沒，便開始撿拾多達60至70噸的垃圾，其中還發現螢火蟲，協助牠找到回家路，而後租下日據時期礦業破爛老厝，以撿廢不廢的精神，成立「螢火蟲書屋」，也鼓勵在地學童「書中自有黃金屋」。

農業局指出，書屋在過程中也曾因天災而重新整修，讓葉家豪萌生推動永續事業念頭，他結合自身專業農業知識，種植段木菇與導入智慧化溫室等，設置智慧化菇產業，於2019年與農業局、石碇區農會的女力食堂合作開發靈芝香菇水餃，並將部分收益回饋鄉里淨山與閱讀活動、搭建公車站牌、打造社區綠美化，創造環境永續。