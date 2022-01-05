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事故率增4成 新北稽查電動自行車業者2家不合格

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
交通局呼籲，民眾選購車身懸掛有合格標章的電動自行車，並請店家檢附審驗合格證明文件及完成車照片。圖／新北市交通局提供
交通局呼籲，民眾選購車身懸掛有合格標章的電動自行車，並請店家檢附審驗合格證明文件及完成車照片。圖／新北市交通局提供

電動自行車事故件數逐年攀升，新北市交通局近日會同消保官、台北區監理所、財團法人車輛安全審驗中心及警察局稽查販售電動自行車的店家，共查獲2件違規情事，勒令業者下架不得陳列販售。

交通部統計，新北市電動自行車事故件數連續3年逐年攀升，比較2019年及2020年1至10月事故件數，從195件增加到246件，2021年則高達354件，比2020年同期增幅達44%。

另外，2021年1至11月騎乘電動自行車違規行為則以未戴安全帽最多，其次是不服指揮或不依標誌標線行駛，違規駕駛者7成以上為外國人。

交通安全科長林昭賢表示，這次聯合稽查對象為民眾檢舉的店家，總計查獲1件業者販售未具審驗合格證明文件的車輛，及1件販售車輛外觀與審驗合格證明書登載不符、車身違規加裝側方腳踏板，違反電動自行車不得附載坐人的規定，已於現場勒令業者不得陳列販售。

林昭賢指出，為降低電動自行車事故件數及違規行為，交通局已請相關單位將電動自行車納入交通安全宣導項目，另彙整多國語言宣導教材提供各單位透過多元管道加強宣導，以輔導民眾正確騎乘觀念；警察局並持續規劃機車及電動自行車大執法，防制事故發生。

交通局提醒，騎乘電動自行車應遵守慢車相關交通規則，騎乘時需配戴安全帽且不可擅自改裝，亦不得載人，違規可罰300元到600元；也呼籲民眾選購車身懸掛有合格標章的電動自行車，並請店家檢附審驗合格證明文件及完成車照片，確保騎乘安全。

交通局呼籲，民眾選購車身懸掛有合格標章的電動自行車，並請店家檢附審驗合格證明文件及完成車照片。圖／新北市交通局提供
交通局呼籲，民眾選購車身懸掛有合格標章的電動自行車，並請店家檢附審驗合格證明文件及完成車照片。圖／新北市交通局提供

電動自行車

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