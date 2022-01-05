6場青年培力暖身 新北6月再辦青年城市論壇

為培養學生領導力，新北與青年共創發展協會分別在6所高中，舉辦新世代青年分區論壇。論壇緊扣新媒體、科技與創意等主題，邀請當紅藝人網紅、青創產業等業界人士分享親身經驗。教育局長張明文表示，分區論壇後將規劃回流育成計畫，預計今年6月舉辦新北2022新世代青年城市論壇。

為強化學生自治會及社團幹部能力，新北市110學年度上學期，分別在永平高中、新北高中、新莊高中、中和高中、新店高中、三民高中等6校舉辦新世代青年分區論壇。論壇緊扣新媒體、科技與創意等主題，安排研習講座、小組討論、提案分享等方式培力。

張明文說，分區論壇後將持續規劃回流育成計畫，預計6月辦理新北2022新世代青年城市論壇，培育新北高中職學生領導力，發揮青年不可限量的潛能與影響。此次青年論壇打破傳統教條式課程，由教育局與青年共創發展協會合作，邀請許多當紅藝人網紅、青創產業等業界人士分享親身經驗。