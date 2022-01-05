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6場青年培力暖身 新北6月再辦青年城市論壇

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北巿舉辦6場新世代青年城市論壇，超過700位高中職學生參與。圖／新北教育局提供
新北巿舉辦6場新世代青年城市論壇，超過700位高中職學生參與。圖／新北教育局提供

為培養學生領導力，新北與青年共創發展協會分別在6所高中，舉辦新世代青年分區論壇。論壇緊扣新媒體、科技與創意等主題，邀請當紅藝人網紅、青創產業等業界人士分享親身經驗。教育局長張明文表示，分區論壇後將規劃回流育成計畫，預計今年6月舉辦新北2022新世代青年城市論壇。

為強化學生自治會及社團幹部能力，新北市110學年度上學期，分別在永平高中、新北高中、新莊高中、中和高中、新店高中、三民高中等6校舉辦新世代青年分區論壇。論壇緊扣新媒體、科技與創意等主題，安排研習講座、小組討論、提案分享等方式培力。

張明文說，分區論壇後將持續規劃回流育成計畫，預計6月辦理新北2022新世代青年城市論壇，培育新北高中職學生領導力，發揮青年不可限量的潛能與影響。此次青年論壇打破傳統教條式課程，由教育局與青年共創發展協會合作，邀請許多當紅藝人網紅、青創產業等業界人士分享親身經驗。

比如，新店高中現場打造15個主題館，內容涵蓋新媒體策展、新創品牌展覽、元宇宙(AR/VR)體驗、AI人工智慧體驗等，讓學生提早接觸未來科技趨勢。三民高中則邀請，知名藝人與網紅與同學面對面交流，分享親身經驗。 三民高中同學楊玉姍說，參加論壇體驗了以前從來沒有經歷過的課程，即使畢業之後一定還是很難忘。光仁高中同學林宣妤也分享，原來抱持疑問去思考問題也是一門學問。

新媒體講座邀請藝人及網紅分享親身經歷(左2起演員程予希、鼓手羅小白、網紅茵聲）圖／新北教育局提供
新媒體講座邀請藝人及網紅分享親身經歷(左2起演員程予希、鼓手羅小白、網紅茵聲）圖／新北教育局提供

青年 網紅

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